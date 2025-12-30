　30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 57313　　　-4.6　　　 43310
２. <1542> 純銀信託　　　　 15727　　 -35.4　　　 36130
３. <1540> 純金信託　　　　 13379　　　22.5　　　 20825
４. <1579> 日経ブル２　　　　8318　　 180.9　　　 466.0
５. <1357> 日経Ｄインバ　　　8216　　 -10.1　　　　5817
６. <1306> 野村東証指数　　　7821　　 233.4　　　3592.0
７. <1321> 野村日経平均　　　6243　　　37.8　　　 52420
８. <1360> 日経ベア２　　　　5776　　 -19.3　　　 142.8
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　4790　　 434.6　　　　5254
10. <1541> 純プラ信託　　　　4688　　 -46.1　　　 10585
11. <1458> 楽天Ｗブル　　　　3383　　 -39.7　　　 51410
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　3329　　　37.3　　　185650
13. <314A> ｉＳゴールド　　　2208　　　26.8　　　 323.2
14. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1956　　　15.5　　　 62620
15. <1398> ＳＭＤリート　　　1730　　　-2.5　　　2078.5
16. <1328> 野村金連動　　　　1611　　　 6.4　　　 16225
17. <1568> ＴＰＸブル　　　　1597　　　88.8　　　 719.4
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　1406　　　41.9　　　　2588
19. <1308> 上場東証指数　　　1149　　 283.0　　　　3550
20. <2244> ＧＸＵテック　　　1105　　 -24.2　　　　3158
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 821　　　43.8　　　 66430
22. <1615> 野村東証銀行　　　 805　　 104.3　　　 531.7
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 758　　 187.1　　　 353.7
24. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 678　　 943.1　　　3628.0
25. <1674> ＷＴプラチナ　　　 677　　 -12.3　　　 30100
26. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 642　　 -31.6　　　 10600
27. <1346> ＭＸ２２５　　　　 637　　 203.3　　　 52450
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 549　　 -58.8　　　2187.5
29. <200A> 野村日半導　　　　 534　　 216.0　　　　2382
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 516　　　18.1　　　　1096
31. <1489> 日経高配５０　　　 504　　 -44.4　　　　2865
32. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 470　　　 5.4　　　　7715
33. <425A> ＧＸ純金　　　　　 410　　　11.7　　　 364.9
34. <1543> 純パラ信託　　　　 395　　 -31.9　　　 77040
35. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 346　　 -25.6　　　　 235
36. <1545> 野村ナスＨ無　　　 320　　 -38.6　　　 40250
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 312　　 -43.1　　　 779.3
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 307　　 -40.7　　　　2301
39. <2516> 東証グロース　　　 302　　　-7.6　　　 529.4
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 285　　 -68.2　　　 26215
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 263　　　27.1　　　 59940
42. <2557> ＳＭＤトピク　　　 245　　6025.0　　　3454.0
43. <2016> ｉＦ米債７有　　　 240　　-100.0　　　　1865
44. <435A> ｉＦ日本配当　　　 240　　 -52.6　　　　2360
45. <1330> 上場日経平均　　　 224　　　-3.0　　　 52460
46. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 220　　　47.7　　　 373.6
47. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 213　　 294.4　　　　1645
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 208　　　-6.7　　　 540.0
49. <1320> ｉＦ日経年１　　　 205　　 -63.8　　　 52240
50. <399A> 上場高配５０　　　 204　　　96.2　　　　1890
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース