ETF売買代金ランキング＝30日前引け
30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 57313 -4.6 43310
２. <1542> 純銀信託 15727 -35.4 36130
３. <1540> 純金信託 13379 22.5 20825
４. <1579> 日経ブル２ 8318 180.9 466.0
５. <1357> 日経Ｄインバ 8216 -10.1 5817
６. <1306> 野村東証指数 7821 233.4 3592.0
７. <1321> 野村日経平均 6243 37.8 52420
８. <1360> 日経ベア２ 5776 -19.3 142.8
９. <1329> ｉＳ日経 4790 434.6 5254
10. <1541> 純プラ信託 4688 -46.1 10585
11. <1458> 楽天Ｗブル 3383 -39.7 51410
12. <2036> 金先物Ｗブル 3329 37.3 185650
13. <314A> ｉＳゴールド 2208 26.8 323.2
14. <1326> ＳＰＤＲ 1956 15.5 62620
15. <1398> ＳＭＤリート 1730 -2.5 2078.5
16. <1328> 野村金連動 1611 6.4 16225
17. <1568> ＴＰＸブル 1597 88.8 719.4
18. <2644> ＧＸ半導日株 1406 41.9 2588
19. <1308> 上場東証指数 1149 283.0 3550
20. <2244> ＧＸＵテック 1105 -24.2 3158
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 821 43.8 66430
22. <1615> 野村東証銀行 805 104.3 531.7
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 758 187.1 353.7
24. <1305> ｉＦＴＰ年１ 678 943.1 3628.0
25. <1674> ＷＴプラチナ 677 -12.3 30100
26. <1673> ＷＴ銀 642 -31.6 10600
27. <1346> ＭＸ２２５ 637 203.3 52450
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 549 -58.8 2187.5
29. <200A> 野村日半導 534 216.0 2382
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 516 18.1 1096
31. <1489> 日経高配５０ 504 -44.4 2865
32. <1693> ＷＴ銅 470 5.4 7715
33. <425A> ＧＸ純金 410 11.7 364.9
34. <1543> 純パラ信託 395 -31.9 77040
35. <1459> 楽天Ｗベア 346 -25.6 235
36. <1545> 野村ナスＨ無 320 -38.6 40250
37. <1655> ｉＳ米国株 312 -43.1 779.3
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 307 -40.7 2301
39. <2516> 東証グロース 302 -7.6 529.4
40. <2559> ＭＸ全世界株 285 -68.2 26215
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 263 27.1 59940
42. <2557> ＳＭＤトピク 245 6025.0 3454.0
43. <2016> ｉＦ米債７有 240 -100.0 1865
44. <435A> ｉＦ日本配当 240 -52.6 2360
45. <1330> 上場日経平均 224 -3.0 52460
46. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 220 47.7 373.6
47. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 213 294.4 1645
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 208 -6.7 540.0
49. <1320> ｉＦ日経年１ 205 -63.8 52240
50. <399A> 上場高配５０ 204 96.2 1890
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
