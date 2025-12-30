【紅白】「あんぱん」スペシャルステージにキャスト大集結　「手のひらを太陽に」「アンパンマンのマーチ」

ＮＨＫは３０日、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）内で放送される連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルコーナーでの詳細を発表した。

「あんぱん」コーナーは後半の冒頭に登場。「あんぱん」ゆかりの豪華キャストたち、そして「それいけ！アンパンマン」のなかまたちが紅白のステージに集結する。主人公・のぶを演じ、今年の紅白の司会を務める今田美桜と共に、アンパンマンの作者・やなせたかしさんが作詞した曲や、ドラマ「あんぱん」ゆかりの歌を届ける。

一夜限りのスペシャルステージで披露される楽曲は以下の通り。

「東京ブギウギ」

今田美桜 河合優実 原菜乃華

「図案科の歌」

北村匠海 高橋文哉 山寺宏一 学生の皆さん

「見上げてごらん夜の星を」

大森元貴

「手のひらを太陽に」

今田美桜 北村匠海 河合優実 原菜乃華 高橋文哉

大森元貴 津田健次郎 中尾隆聖 山寺宏一 戸田恵子

「アンパンマンのマーチ」今田美桜 北村匠海 河合優実 原菜乃華 高橋文哉

大森元貴 津田健次郎 中尾隆聖 山寺宏一 戸田恵子

アンパンマン ばいきんまん ジャムおじさん ドキンちゃん しょくぱんまん カレーパンマン