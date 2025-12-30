５０代で初めて結婚した女優・床嶋佳子が、２８日までにＳＮＳを更新。夫婦旅行の様子を披露した。

床嶋はインスタグラムで、「今回のパリの旅のメインイベントはピエール．ガニエールパリ本店でのお食事でした」と書き出し、医師の夫との２ショットや豪華な料理のショットを多数アップ。「お店の雰囲気、おもてなし、味共に一流の世界を堪能致しました。忘れられない日になりました。」と、充実したひとときを振り返った。

この投稿にファンからは「素敵ですね」「お二人だからこそ楽しめる、またお二人だかこその雰囲気を感じさせます」「素敵なひと時を過ごされて良かったです」などの声が寄せられている。

床嶋は５５歳だった２０２０年に医師の男性と結婚。夫は再婚で年齢は非公表としているが、現在はセミリタイア状態だという。今年５月８日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に友人の女優・かとうかず子と一緒に登場した際は、「かとうさんが実はキューピッドになって、私の夫を紹介してくださったんです」と説明。かとうとジム仲間から夫を紹介されたと明かしていた。