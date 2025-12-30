【高校サッカー】３１日の２回戦に前回大会Ｖの前橋育英、準Ｖの流通経大柏が登場 青森山田―大津の注目カードも
第１０４回全国高校サッカー選手権は３１日、８会場で２回戦１６試合が行われる。連覇を目指す前回大会王者の前橋育英（群馬）は神戸弘陵（兵庫）と、前回準優勝の流通経大柏（千葉）は米子北（鳥取）と今大会の初戦に臨む。元日本代表ＭＦ中村憲剛氏（４５）の長男、ＭＦ中村龍剛（りゅうご、２年）が所属する日大藤沢（神奈川）は、３大会前優勝の岡山学芸館と対戦する。１回戦で７得点をマークした鹿島学園（茨城）は金沢学院大付（石川）と対戦。青森山田（青森）と大津（熊本）の一戦は２回戦屈指の好カードだ。
以下が２回戦の対戦カード。
▽浦和駒場スタジアム
〈１〉前橋育英（群馬）―神戸弘陵（兵庫）
〈２〉尚志（福島）―山梨学院（山梨）
▽ＮＡＣＫ５スタジアム大宮
〈１〉昌平（埼玉）―高知（高知）
〈２〉高川学園（山口）―帝京長岡（新潟）
▽ニッパツ三ツ沢球技場
〈１〉東海学園（愛知）―神村学園（鹿児島）
〈２〉広島皆実（広島）―水口（滋賀）
▽ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ
〈１〉岡山学芸館（岡山）―日大藤沢（神奈川）
〈２〉聖和学園（宮城）―徳島市立（徳島）
▽味の素フィールド西が丘
〈１〉東福岡（福岡）―秋田商（秋田）
〈２〉興国（大阪）―浜松開誠館（静岡）
▽駒沢陸上競技場
〈１〉金沢学院大付（石川）―鹿島学園（茨城）
〈２〉堀越（東京Ａ）―宇治山田商（三重）
▽フクダ電子アリーナ
〈１〉米子北（鳥取）―流通経大柏（千葉）
〈２〉青森山田（青森）―大津（熊本）
▽ゼットエーオリプリスタジアム
〈１〉奈良育英（奈良）―大分鶴崎（大分）
〈２〉富山第一（富山）―佐賀東（佐賀）
【注】開始時間は〈１〉が１２：０５、〈２〉が１４：１０