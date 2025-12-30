【高校サッカー】３１日の２回戦に前回大会Ｖの前橋育英、準Ｖの流通経大柏が登場　青森山田―大津の注目カードも

第１０４回全国高校サッカー選手権は３１日、８会場で２回戦１６試合が行われる。連覇を目指す前回大会王者の前橋育英（群馬）は神戸弘陵（兵庫）と、前回準優勝の流通経大柏（千葉）は米子北（鳥取）と今大会の初戦に臨む。元日本代表ＭＦ中村憲剛氏（４５）の長男、ＭＦ中村龍剛（りゅうご、２年）が所属する日大藤沢（神奈川）は、３大会前優勝の岡山学芸館と対戦する。１回戦で７得点をマークした鹿島学園（茨城）は金沢学院大付（石川）と対戦。青森山田（青森）と大津（熊本）の一戦は２回戦屈指の好カードだ。

以下が２回戦の対戦カード。

▽浦和駒場スタジアム

〈１〉前橋育英（群馬）―神戸弘陵（兵庫）

〈２〉尚志（福島）―山梨学院（山梨）

▽ＮＡＣＫ５スタジアム大宮

〈１〉昌平（埼玉）―高知（高知）

〈２〉高川学園（山口）―帝京長岡（新潟）

▽ニッパツ三ツ沢球技場

〈１〉東海学園（愛知）―神村学園（鹿児島）

〈２〉広島皆実（広島）―水口（滋賀）

▽ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ

〈１〉岡山学芸館（岡山）―日大藤沢（神奈川）

〈２〉聖和学園（宮城）―徳島市立（徳島）

▽味の素フィールド西が丘

〈１〉東福岡（福岡）―秋田商（秋田）

〈２〉興国（大阪）―浜松開誠館（静岡）

▽駒沢陸上競技場

〈１〉金沢学院大付（石川）―鹿島学園（茨城）

〈２〉堀越（東京Ａ）―宇治山田商（三重）

▽フクダ電子アリーナ

〈１〉米子北（鳥取）―流通経大柏（千葉）

〈２〉青森山田（青森）―大津（熊本）

▽ゼットエーオリプリスタジアム

〈１〉奈良育英（奈良）―大分鶴崎（大分）

〈２〉富山第一（富山）―佐賀東（佐賀）

【注】開始時間は〈１〉が１２：０５、〈２〉が１４：１０