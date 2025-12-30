テヴィスはブラジルの名門クルゼイロに所属している

ブラジルの名門クルゼイロに所属する19歳のFWテヴィスが、来季に向け横浜F・マリノスに加入する可能性が高まっていると地元メディア「Itatiaia」が報じた。

クルゼイロとの契約を2026年末まで残すテヴィスについて同メディアは「アジアのチーム（横浜FM）と1年間の契約を結び、クルゼイロにレンタル金を支払う。また、両者はレンタル期間終了後の買い取りオプションについても合意している」と、契約形態についても合意に達していると伝えた。

両サイドでプレーできるウインガーのテヴェスは、2025年はブラジル2部アトレチコ・パラナエンセに期限付き移籍。だが「インパクトを残すことができず、コーチングスタッフの構想外となってシーズンを終えた」とリーグ戦は14試合1得点に終わっていた。

当初は1月上旬にクルゼイロに復帰すると見られていたが、メンバーリストが埋まっているために新たな移籍先を模索。その中で「クラブの経営陣が確定させた」と、横浜FM行きが決定したと報じた。

180センチのブラジル人アタッカーが日本で開花するか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）