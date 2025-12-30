韓国フェンシング代表の呉尚旭（オ・サンウク）と日本人モデルの豊田遥夏の熱愛説に再び火がついた。

最近、呉尚旭は自身のインスタグラムに「クリスマスを温かく過ごしてください」というメッセージとともに2枚の写真を掲載した。写真の中の呉は、カフェにあるブラウンのソファに座り、コーヒーを飲んでいる。

その後、今月28日に豊田遥夏も自身のインスタグラムに「済州 Christmas」という文を書き込んだ。ところが豊田が公開した写真の中にも、呉尚旭が座っていたブラウンのソファが写っていた。呉と豊田がカフェで互いに撮影し合ったように見える構図だ。

さらには、豊田が掲載した写真の中で、呉のサイン入色紙が目に留まる場面もあった。別の写真には、男性とハートを描いている影、指輪をはめた男性の手などが写っており、これをめぐって「呉尚旭と済州島でクリスマスを過ごしたのではないか」という推測が続いている状況だ。

2人の間には昨年9月に一度、熱愛説が流れたことがある。呉尚旭は4歳年下の豊田遥夏をSNSでフォローし、投稿に「いいね」を押したり、コメントをやり取りしたりしていた。特に、呉尚旭の家族と豊田遥夏が互いにフォロワーである事実が明らかになったこともある。ただし双方は、熱愛説について立場を明らかにしなかった。