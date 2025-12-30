12月7日に結成20周年を迎えたAKB48の武道館ライブに大島優子らOGと出演し「風格がすごい」などと絶賛を浴びた前田敦子（34）。年末のNHK『紅白歌合戦』への特別ゲスト、『日本レコード大賞』にも出演が決まり、にわかに存在感を増している。

【写真】「染まる」タイプとして濃厚なキスを披露したことも…演技なのか素なのかわからない情念の深さが目を引く

ABEMA、Netflixで配信中の「スキャンダルイブ」では夫役の浅香航大に感情をむきだしにして掴みかかるシーンが「超ハマり役」「情念の深さを感じる」と衝撃を与えた。



ここへきて存在感を増す前田敦子 ©時事通信社

前田は1991年7月10日生まれの千葉県出身。14歳で秋元康企画・総合プロデュースのAKB48のメンバーに選ばれ1期生としてデビュー。「会いに行けるアイドル」のキャッチフレーズどおり、オタクの聖地・秋葉原の「AKB48劇場」で連日LIVEステージに立って歌い、めきめきと頭角を現した。

16歳の頃の初恋がきっかけで「恋愛禁止ルール」が誕生

そのAKB48の名を一躍全国に知らしめた「選抜総選挙」で、前田は第1回（09年）と3回（11年）で1位を獲得。以後「絶対的エース」「不動のセンター」と呼ばれ、代表曲としてセンターを務めた「会いたかった」（06年）、「ポニーテールとシュシュ」（10年）、さらに「フライングゲット」（11年）などで数多くのミリオンセラーを記録している。

筆者はCSのファミリー劇場で放送していたAKBの番組『ネ申テレビ』（08〜25年）を手伝っていた時期があるが、番組スタート時点ですでに人気者だった前田はスケジュール多忙につきファースト・シーズン以外はほとんど出演できず、現場で会う機会には恵まれなかった。そんな些細なことでも前田人気を実感したものだ。

AKBと言えば「恋愛禁止」というルールが有名だが、これも前田がきっかけで生まれている。前田は16歳の頃に初恋を経験したが、酷い裏切りでトラウマとなり、秋元に相談。「仕事に支障を来さぬため」という理由から「恋愛禁止ルール」が生まれた経緯があった。

そんな前田のAKB在籍中で唯一のスキャンダルらしいスキャンダルは、19歳の時。ドラマ『太陽と海の教室』（08年）で共演した3歳上の山本裕典との熱愛報道が流れた。前田の19歳の誕生日会の後、山本の自宅に泊まったことをスクープされたが、AKBの顔だった前田に恋愛など言語道断。秋元康の勅命で強制的に別れさせられ、山本はその後もしばらく恨み言を周囲に漏らしていたという。

前田は21歳でAKBを卒業すると、女優としての活動を本格的に開始。卒業直前から『もし高校野球の女性マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』（11年）を筆頭に多数の映画に出演するなど女優志望で、秋元に「演技がしたい」と常々漏らしていたというから、女優コースは本人の念願がかなった形となる。

卒業直後の約3カ月で約120本もの映画を観るなどその熱量は高く、ミュージカル映画のマイベストとしてジーン・ケリー主演の『雨に唄えば』（52年）をあげている。

“女優キラー”を相手に濃厚なキスやベッドシーンを披露

アイドル出身ながら役者としては役に“染まる”タイプのようで、『クロユリ団地』（13年）でホラー映画初主演した際には、「ホラー映画ってリアルではないじゃないですか。だから監督さんについていけば間違いないと思ったので身を委ねましたね」と話している。

その言葉どおり、監督や共演相手に身を委ねてセクシーシーンにも果敢に挑戦している。

特に24歳で出演した『毒島ゆり子のせきらら日記』では、女優キラーの異名を取っていた新井浩文を相手に濃厚なキスやベッドシーンを披露。露出こそ控えめだが、表情は真に迫っていた。

プライベートでもAKB卒業後は“情の濃い”部分が徐々に明らかになっていく。21歳の卒業直後には佐藤健にお姫様抱っこされる衝撃の泥酔スクープに見舞われている。

佐藤との間に交際関係はなかったようだが、スカートが完全にめくれて下着が見えてしまっており、AKB時代との強烈なギャップを発揮した。

「どんどん好きになっていく」と意味深発言も

その後も多くの男性俳優と話題になったが、22歳での歌舞伎界の若きプリンス、尾上松也との恋は大きかった。もともとAKBの大ファンだったという尾上の知人を介して2人は出会い、すぐに結婚前提の真剣交際に発展。その間、前田がSNSで「どんどん好きになっていく」と意味深発言をしたこともあり、関係者の証言によれば前田は尾上との結婚を熱望していたというが、24歳頃に破局を迎えている。

26歳の時には共演経験のある5歳年上の勝地涼との真剣交際がスクープされた。2人は長く友人同士で、グループ交際から気心が知れた関係になり27歳で無事ゴールイン。ほどなく長男も生まれ結婚生活は順風満帆に見えたが、前田が29歳のときに離婚が発表された。

公表された理由は「価値観の違い」だったが、子どもを引き取りシングルマザーとなった前田は子育てについては勝地も関わる形で交流を続けるなど穏便な離婚だった。

「恋愛禁止」という抑圧を解き放たれ、女優としても明確なポジションを獲得しつつある。雑誌のインタビューでは「今は恋愛する気はゼロ」と語っているが、プライベートでも役の中でも彼女の情念はまだまだ収まる気配はなさそうだ。

（岩佐 陽一）