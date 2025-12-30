¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¤ÎÍ×¤Ë¡¢ÍÛ¿®¹âÂ®Æ»Ï©¤¬³«ÄÌ¡¡Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÍÛ½Õ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¤ÎÍÛ½Õ»Ô¤È¿®µ¹»Ô¡Ê¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤È¤Î¶³¦¡Ë¤ò·ë¤ÖÍÛ¿®¹âÂ®Æ»Ï©¤¬28Æü¡¢³«ÄÌ¤·¤¿¡£Å´Æ»·úÀßÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÃæÅ´¤È»±²¼¤ÎÃæÅ´ÆîÊýÅê»ñ½¸ÃÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÅê»ñ¡¢·úÀß¡¢±¿±Ä¤òÃ´¤¦¡£Á´Ä¹Ìó142¥¥í¤Ç¡¢Åì¤ÏÍÛ½Õ»ÔïøÌÌÄÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢À¾¤Ï¿®µ¹»ÔËÌ³¦ÄÃ¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¹Åì¾ÊÀ¾Éô¤Î»³´ÖÉô¤Èäå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¡Ê¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Ë¤¬Ä¾ÀÜ·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÇÀÂ¼¤Î¶¨Ä´È¯Å¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£ÍÛ½Õ¡Ý¿®µ¹´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï70Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢¿®µ¹¡Ý¿¼圳´Ö¤Ï3»þ´ÖÈ¾¤È¤Ê¤ë¡£¹Åì¾Ê¤È¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤ò·ë¤Ö¸òÄÌ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¡£