大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」が往年のアイドルファンから注目を集めている。今年は結成20周年となる、AKB48の人気OGたちが現役メンバーとともにヒット曲メドレーを披露するからだ。参加するのは前田敦子、大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、柏木由紀、指原莉乃の8人。まさにAKB48全盛期のメンバーたちだ。

紅白に先立ち、12月4日から7日まで日本武道館ではAKB48の20周年ライブが開催され、こちらにはOGメンバーが総勢135人参加した。中でも注目を浴びたのはAKB48の顔である前田敦子、大島優子の2大スターだ。



大島優子 ©時事通信社

大島は5月に俳優の林遣都との間に第二子を出産したばかり。8日に更新されたインスタグラムのストーリーでは「3ヶ月前から始めたレッスン 産後4ヶ月から始めて、ほぼリハビリ状態 始めた当初はこれ無理だわ、、、と絶望的で踊れなくて 腰も痛めて息も上がりまくって」と負担を抱えながらの参加だったと明かしたが、ライブ当日は産後とは思えぬスタイルで、自身がセンターを務めた「ヘビーローテーション」など見事なパフォーマンスを披露した。

紅白でもメドレーの中で同曲の披露は決まっており、大島の「ワンツースリーフォー」の掛け声がお茶の間で久々に聞けそうだ。

前田敦子と大島優子の不思議なライバル関係

宮本武蔵と佐々木小次郎、長嶋茂雄と王貞治、ジャイアント馬場とアントニオ猪木。日本人はライバル物語が古くから好きだが、「AKB48選抜総選挙」で長年しのぎを削った前田と大島の関係もその一つに挙げられるだろう。

ただ大島はフォト・インタビュー集「情熱大陸800回記念 ぼくらは、1988年生まれ」の中で、AKB48のエースとは何だったのかとの問いに「わかりません」と答えた後、次のように話している。

「私はエースじゃなかったから。AKB48の総合プロデューサーである秋元康さんは『エースは孤独だ』って言ってたんです。誰かに『孤独だったか』と聞かれたら、孤独だったと答えるし、そうじゃないと答えるかもしれない。そこまで孤独を感じていなかったから、エースではなかったんでしょうね」

謙遜にも聞こえるが、一方でデータを振り返ると「エース」という言葉とそぐわない点も出てくる。

大島がAKB48のシングルで単独でセンターを務めた回数をご存知だろうか？ 実は総選挙1位になったことでセンターの座を掴んだ「ヘビーローテーション」「ギンガムチェック」、そして卒業シングルである「前しか向かねえ」の3回にとどまる。

ライバルとされる前田が卒業までに単独でセンターとなった回数は10回。大島は指原莉乃（5回）、渡辺麻友（4回）よりも少なく、島崎遥香（3回）と同じ数だ。AKB48の中心でありながら、明確にエースとは言い切れない。そんな大島の不思議な立ち位置が見えてくる。

7歳から子役として活躍するも、徐々に仕事がなくなっていく

大島は7歳の頃、母親のすすめでセントラル子供劇団に所属し、子役としてデビュー。ケンタッキー・フライドチキンのCMや、ドラマに子役として出演していた。小学校6年で父親の仕事の都合で栃木に引っ越しをするも、半年後に両親が離婚。以来、父子家庭となる。

仕事面でも、幼少期は次々と仕事が決まったが、成長するにつれて徐々にオーディションに通らなくなる。中学時代にはジュニアアイドルとして水着の写真集を出版している。

高校生の頃には仕事はほぼなくなっていた。2003年にはフジテレビの深夜番組「SDM発i」から生まれた高見沢俊彦プロデュースのアイドルグループ「Doll's Vox」のメンバーに選ばれる。大島自身も「これは期待のグループだ」と思っていたが、グループはCDを1枚出しただけで解散。もう芸能をあきらめ、社会福祉士への道へ進もうと考えた大島に待ったをかけたのは、当時の事務所のマネージャーだった。

「『もったいないよ？ まだ諦めなくてもいいんじゃない』と言ってくれて。でも、もういいんですって。本当は諦めたくなかった…。そうしたら、『秋葉原でこんなのやってるよ』って。これで最後。そう思ってAKBを受けたんです」（「優子」より）

マネージャーが持ってきたのは、AKB48の2期生オーディションだった。

何でもそつなくこなせるからこそ、愛されない？

アイドルとは不思議な職業で、何でもできる万能型よりもどこか欠陥がある方がかわいらしいと評価される。その点、芸歴が長く、何でもそつなくこなせる万能型の大島はAKB48の運営側からの評価は高くなく、「芸歴が長いから伸びない」とまで言われていた。

AKB48ではコンサートごとにその日のMVPが秋元から贈られるが、大島はどんなに頑張ってもMVPをもらえなかった。なぜ自分はMVPをもらえないのかと直談判した大島に対し「期待値が高くなるとハードルも高くなる」「優子は何でもできるから、伸びしろが見えにくいんだ」と話したという。

秋元は書籍「AKB48の戦略！ 秋元康の仕事術」の中で、大島と前田を対比し、次のように語っている。

「大島優子は、売れなくなるとはどういうことか分かっている。だから、与えられたチャンスを絶対にムダにしない。どんな取材でも全力で対応するし、ファンサービスも一生懸命やる。前田敦子は、そういう経験がないから本当に人見知りで、ときには不機嫌そうな顔をしてしまう」

なんでもそつなくこなす姉と、気分屋の妹。そして、両親の愛情は心配をかける妹へと向いてしまう。まるで家族のような構図が見えてくる。

前田敦子に勝利した日、大島優子が語ったこと

そんな大島の運命を変えたのが、選抜総選挙だった。第1回で前田に続く2位となると、翌2010年の第2回選抜総選挙では中間発表では2位ながら、最終的に前田を抜いてついに1位を獲得する。

「嘘のようです。いつも2位の大島としてやってきて、今年はきっと下がると思っていました。こんな光栄なことはありません。昨年は『背中を押してください』と言いました。今年は、そうは言いません。付いてきて下さい」

運営ではなく、ファンの後押しで大島が初めてAKBのセンターに立つことが決まった瞬間だった。この時の曲が「ヘビーローテーション」だ。総選挙で1位を取った夜、大島は栃木の父親に「初めて1位になれました。やっと誇れる娘になれたかな」とメールを送る。すると父親からはこう返信があった。

「今でも十分、誇れる娘だよ」

2011年の第3回AKB48シングル選抜総選挙には9000人近いファンと、約500人の報道陣が詰めかけた。日本全国86か所の映画館で生中継されるなど開催ごとに規模が大きくなっていた。

大島は速報で1位となるも、最終結果では前田に破れ2位となる。この時、前田は「一つだけお願いがあります。私のことは嫌いでも、AKB48のことは嫌いにならないでください」とアイドル史に残る言葉を残す。

一方、敗れた大島は司会の徳光和夫から前田へのコメントを求められると「あっちゃんはAKBの顔です。あっちゃんが笑顔で前を向いてくれれば、それでいいです。これからも一緒に前を向いて行きましょう」と話し、前田と抱擁した。AKBのエースはあくまで前田であるという思いもあったのだろう。前田は翌2012年の3月のコンサートでグループからの卒業を発表。2011年がライバル2人が争った最後の選抜総選挙となった。

前田がいなくなった2012年の選抜総選挙。大島も一時は総選挙辞退を考えたという。そこで秋元康に相談すると、両エース不在となることを危惧した秋元から「優子が出ないとAKBが崩壊します。負担がすべてかかるようなことはさせない」と返信があった。そこで「出ます。私はAKBに全力を尽くします」と参加することを決めたと日刊スポーツで語っている。

そして選抜総選挙本番。大島は渡辺麻友を抑え、2度目の総選挙1位に輝く。

AKB48卒業後のキャリア、結婚と出産を経ての今は…

2013年の選抜総選挙は日本武道館から横浜国際総合競技場へと舞台を移し、より巨大なものとなっていた。大島は速報では指原莉乃、渡辺麻友に続く3位で、最終結果では指原に続く2位となった。

2位に大島優子の名前が呼ばれた瞬間、予想外の1位が確定した指原は立ち上がり、口を抑えて激しく動揺する。そんな指原の様子を見た大島は「いやー、涙ひとつも出ない。この感覚、何なんでしょうね。お腹を抱えて笑ってしまう総選挙は初めてです」と笑顔でスピーチを終えた。世代交代を見た大島は、この年の年末の紅白歌合戦のステージで、翌2014年をもっての卒業を発表。そして2014年6月9日、AKB48劇場で開催された卒業公演をもってAKB48を卒業した。

大島はAKB48活動中もずっと目標は女優だと語っていた。卒業理由としても、この夢への思いがあったと明かしている。

「AKB48と個人の女優の仕事との両立は楽しかったんですけど、徐々に大変になりました。（中略）やっぱりAKB48をやっていることによって、歌詞を覚えなきゃいけないとか、振り付けを確認しなきゃいけないとか、いろんなことをやる中で集中できない、芝居に集中したいと思うようになりました」（産経新聞、2014年4月4日）

卒業後の2014年に公開された映画「紙の月」では宮沢りえ演じる主人公の同僚である銀行窓口係を演じ、第38回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞する。その後も主演ドラマ「ヤメゴク〜ヤクザやめて頂きます〜」、主演映画「ロマンス」のほか、「東京タラレバ娘」などの話題作に出演する。

2017年から1年間はアメリカ・ポートランドへと留学。帰国後の2019年にはNHK連続テレビ小説「スカーレット」で戸田恵梨香演じるヒロインの幼なじみ役でレギュラー出演。この時、共演した俳優の林遣都との結婚を2021年7月29日に発表する。林との間には現在まで2子が誕生している。

女優としても、木村拓哉主演ドラマ「教場」（フジテレビ系）での生徒役や、長谷川博己主演ドラマ「アンチヒーロー」（TBS系）でのパラリーガル、小芝風花が主演した「GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜」で小芝演じる主人公を支える年上のバディ役と、エース（主役）ではないが確かな存在感を放つバイプレイヤーとなっている。

AKB48の時とどこか重なる立ち位置が、いま大島を“ヘビーローテーション”する役者としている。

（徳重 龍徳）