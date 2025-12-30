2025年、コミックマーケット（コミケット／コミケ）は50周年を迎えた。1975年12月21日に日本消防会館会議室で「コミックマーケット1」が開催された当時の参加サークル32、参加者は推定700名（「コミックマーケット40周年史」有限会社コミケット発行）だったが、いまやコミケは30万人を動員する「オタクの祭典」へと成長した。

【実際の写真】コミケ存続危機のきっかけとなった“連続殺人事件”の犯人



例年コミケが開催される東京国際展示場。1989年からの一時期は幕張メッセで開催されている（写真：soraneko/イメージマート）

だが、その半世紀の歴史を紐解けば、そもそも開催が危機に瀕したことさえある。それが1991年の「コミケ幕張メッセ追放事件」である。

事件のあらましにふれる前に、当時のコンテンツ産業を取り巻く社会状況をおさえておく必要がある。

宮崎勤事件に端を発した“おたくバッシング”

この「追放事件」に先立つ1989年8月、日本中を震撼させた首都圏幼女連続殺害事件の犯人が逮捕された。いわゆる「宮崎勤事件」である。メディアの注目度が高く、一部マスコミによって犯人の居室が報道されると、ビデオテープやマンガに埋め尽くされた部屋に世間は騒然とした。

この映像自体、のちにメディアによって恣意的に操作されたヤラセであったことが発覚するが、しかし創作物への表現規制に大きな口実を与えることになる。すぐさまマンガやアニメ、ホラーや特撮を好むファンに「おたく」のレッテルを貼り、バッシングする風潮が強まった。犯人が「コミックマーケット35」（1989年3月25、26日）にサークル参加をしていたとの報道があったことも、「おたくバッシング」に拍車をかけたのだろう。

その一方で、コミケの参加者は増加の一途を辿る。宮崎勤逮捕報道直後に晴海の東京国際見本市会場で開催された「コミックマーケット36」（1989年8月13、14日）の参加者は10万人、幕張メッセで開催された「コミックマーケット37」（1989年12月23、24日）の参加者は12万人だったのに対し、翌夏の「コミックマーケット38」（1990年8月18、19日）は23万人とほぼ倍増している。

事件報道で大きな注目を集めた結果、それまでコミケの存在を知らなかった層にも知られるようになり、参加者増加につながったと推測される。世間的にはマンガやホラービデオの自主規制が進むなか、世間の風潮と逆行する現象が起きたわけである。

大手新聞が「貧しい漫画が多すぎる」とバッサリ

だが、世間ではおたくバッシングの嵐が吹き荒れ続ける。1990年9月4日、福岡県は16点のコミックスを有害指定した。

朝日新聞は同日付の社説で『貧しい漫画が多すぎる』と題して「こうした漫画や写真を幼い時から見せられて育つと、どんな人間になるのだろうか。文化の将来を考えて、そら恐ろしい気持ちにもなる」と断じた。

同人誌界隈を震撼させた“一斉摘発”

また、和歌山県田辺市の宗教団体の女性信者が地方紙「紀州新報」に、出版物の行き過ぎを規制するよう行政当局の対策を強く促す趣旨の投稿をした。これを契機として、有害コミック排斥の住民運動が起こり、この運動は全国のPTAにも波及する。

このとき和歌山県では『いけない！ルナ先生』（上村純子／講談社）、『ANGEL』（遊人／小学館）、『冒険してもいい頃』（みやすのんき／小学館）、『みんなあげちゃう♡』『シンデレラ・エクスプレス』（ともに弓月光／集英社）、『レモンエンジェル』（わたべ淳／集英社）の6点を「有害指定」し、その後も各自治体が個別に有害図書を指定する状況が続いた。

出版社側はやむなく性的描写の自主規制に乗り出し、有害図書として指定されたコミックスの絶版や回収、刊行済みコミックスの修正、雑誌での連載打ち切りなどで対応するのであった。

なお、当時の同人誌界隈では、美少女系同人誌はコミケのような同人誌即売会だけではなく、マンガ専門店などでも販売されていた。当時の美少女系同人誌は、現在の基準に照らし合わせれば「無修正」に該当し、それが誰でも町中で買える状態にあったことは付言しておく。

さらに1991年2月22日、美少女系同人誌を扱っていた書店やマンガ専門店が猥褻図画販売目的所持で摘発される。1991年2月25日付の「読売新聞」では、書泉ブックマート、コミック高岡、まんがの森の各店長らの逮捕を実名で報道している。この騒動は同人作家、サークル関係者、印刷業者にまでおよび、70人以上が検挙されたのである。

コミケにとって追い打ちとなったのは、千葉県警による幕張メッセへの事情聴取であった。

事情聴取が行われた経緯

ただ、このとき警察が動いたきっかけについては諸説ある。

幕張メッセを管轄する千葉西警察署に届けられた拾得物のなかに無修正の同人誌が含まれていた――つまり「落とし物に無修正のエロ同人誌があったから警察が動いた」とする都市伝説がいまもって根強いが、これに関しては憶測の域を出ない。

「コミックマーケット40周年史」や類書では「善意の市民が千葉県警に通報（もしくは美少女系同人誌を送付）した」と記されており、これが真相なのだろう。

ともあれ、通報を受けたからには千葉県警は動かざるを得ず、コミケット準備会および幕張メッセが警察の事情聴取を受けることになり、その結果として幕張メッセはコミケへの貸し出しに「NO」を突きつけるのであった。

事件報道や検挙騒動のさなかに開催された「コミックマーケット39」（1990年12月23、24日）は幕張メッセで問題なく開催できていたのだから、コミケット準備会としては青天の霹靂だっただろう。これが「コミケ幕張メッセ追放事件」のあらましである。

あわや開催中止の大ピンチ

幕張メッセから「会場を貸し出せない」と告知された時点で「コミックマーケット40」（1991年8月16、17日）のサークルの受付はすでに終えていた。開催の告知もされていた。このまま代替会場が見つからなければ、開催できなくなってしまう。

そうした緊急事態下でも関係者の努力もあり、「コミックマーケット40」は以前と同様に晴海の東京国際見本市会場で開催することになったが、当時を知る関係者は誰もが「ギリギリだった」と書き残している点が印象深い。

ただ、東京国際見本市会場側からも貸し出しに難色を示されたという。時勢を鑑みると、それも致し方のないことだろう。

自主規制のために“コミケ基準”が誕生

このためコミケット準備会は、開催当日、事前提出されたサークルの頒布物（見本誌）に「性器の露骨な描写」がないかどうかをチェックし、法令に抵触する物は頒布させない体制を築いた。

見本誌の提出は「コミックマーケット1」から続けられていたが、その内容を当日の開場前にチェックするようになったわけであり、程度によってはその場での修正を指示し、法に触れる場合は「販売停止」措置を取ることになったのである。このしくみは現在まで受け継がれている。

とはいえ、警察当局から「描写」に対しての具体的な指導があったわけではなく、どこまでが許容範囲なのかは、まったくの手探りであった。そうしたなかで、準備会と各参加サークルとのあいだで模索した、いわば“コミケ基準”ともいえる描写の基準は、同人誌を印刷する各印刷所にも要請されることとなった。

現在、コミケ出身の作家や編集者は数多く、ある意味では現在の成人向け創作物にも“コミケ基準”が影響を及ぼしていると言えよう。

コミケは表現の場を守れるか

この「コミケ幕張メッセ追放事件」に限らず、原油価格の高騰で紙が入手しづらくなったり、コロナ禍のように人が集まることが制限されるなど、表現の場そのものが失われる可能性は、つねに存在する。今般の決済代行会社による成人向けコンテンツや同人誌を取り扱う実店舗やオンラインサイトへの契約解除（実質的なクレジットカード会社による表現規制）も同様だ。

ことほどさように表現の場というものは吹けば飛ぶような脆さがあるなかで、突風をしなやかに受け流す柳の葉のように、コミケは半世紀にもわたって同人活動の場を守り続けてきたのである。

表現の場がオンラインに移行しつつある現在においても、コミケはその場を守り続けていくことだろう。

（加山 竜司）