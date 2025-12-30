4人組バンド「SEKAI NO OWARI」でピアノを担当しているSaori（39）が、ボーカル・Fukase（40）と自身の長男についてつづった。

【映像】Saoriの長男とFukase（複数カット）

2011年にメジャーデビューし、『Dragon Night』や『Habit』など、数多くのヒット曲を世に生み出してきた「SEKAI NO OWARI」。Fukaseは過去、精神的に不安定になってしまい、入院したこともあったそうで、それらの経験がバンド名の由来になったという。

Saori、Fukaseと自身の長男について振り返る

Saoriは2025年12月28日に更新したInstagramで、体調を崩していたFukaseと、2017年に誕生した自身の長男について振り返った。

「数年前、ゆっくりと体調を崩していく深瀬氏を、私は見ていた。夕方まで寝ているのに、『一日が長い、早く終わってほしい』と言っていた。今すぐという切迫感はなくても、もういつ人生が終わってもいいや、と思っているようでそばにいるのが怖かった。仕事は何とかこなしていたけれど、それ以外には何もない生活。酒を飲むか、眠るか。そんな中で、応援隊長（長男）と出かける時だけ、布団の中からもぞもぞと出てきて、陽の光を浴びるのだった。応援隊長はライブについてきて、客席から全力で手を振った。一緒に旅行をした。朝起きられないフガ（深瀬）を起こして、森の中を歩いたり、水族館や動物園にも行った。ツアー中についてきて、『男の子のお風呂（大浴場）に入る』と言って、フガを誘って、お風呂にも入った」と、ツアー中に長男のおままごとに付き合うFukaseの動画などを投稿している。

ファンからは、「深瀬くんにとって、応援隊長は相当大きな存在なんですね」「貴重な写真と涙すぎるエピソード」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）