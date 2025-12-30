乾燥でダメージを受けやすいこの季節に！300円で美髪が手に入るグッズ

ダイソーのヘアキャップをいろいろ使ってきた筆者。ついに一番好みの商品に出会うことができました！今回ご紹介する『おうちケアナイトキャップ』は、ゆったり着用できるのにしっかりと髪を保護してくれて安心。これをつけて寝ていますが、抜け毛や切れ毛が減った気がします♡髪のダメージが気になる方は使ってみて！

商品情報

商品名：おうちケアナイトキャップ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480859378

乾燥するこの季節のヘアケアに！ダイソーの『おうちケアナイトキャップ』が優秀

ヘアケアグッズも充実しているダイソー。専門店で販売されているような本格的な商品も揃っています！

今回ご紹介するのは、こちらの『おうちケアナイトキャップ』。乾燥が気になるこの季節にピッタリだと思い、購入してみました。

価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、美容グッズ売り場に並んでいました。

市販の洗い流さないタイプのトリートメントなどを使うのがおすすめです。

髪にトリートメントをしっかりと馴染ませた後、ヘアキャップを着用します。

快適な着用感でしっかり髪を保護◎今まで使った中で一番使い心地が良い！

かなり使い心地が良くて感動しました！ダイソーのヘアキャップをいろいろ使ってきましたが、個人的には一番好みです。

ゆったりとしたサイズ感なので、バスト下までのロングヘアですが難なく収まりました。

筆者は寝相が悪いので、起きるとヘアキャップが取れていることもありますが、枕や背中に挟まることで髪が擦れることがなく、抜け毛や切れ毛が減った気がします！

素材は化繊ですが、やわらかくて伸びが良く気持ちいいです。なめらかな肌触りで、ずっと触っていたくなります。

後頭部側はゴムが入っており、広げるとかなり伸びます。

ゴムはゆるめで生地がたっぷり使われているので、締め付け感がなくて寝心地が良いです！

お手入れは、中性洗剤を使用して手洗いする必要があります。

少々手間ではありますが、使い心地の良さには代えられません！

洗い替え用として、いくつかリピート購入したいと思います。

今回はダイソーの『おうちケアナイトキャップ』をご紹介しました。

この季節の髪のコンディションが気になる方に特におすすめです！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。