700円でも安いくらい！今バズりまくってる調理器具が格安だよ〜！

ヘルシーで美味しい料理が作れると大流行中のせいろが、なんとダイソーから770円（税込）という驚きの価格で登場しました。2段セットでボリュームのある調理も可能。天然素材を使用した手作り感あふれるアイテムは、せいろ生活を始めてみたい初心者さんの入門編に最適です。

商品情報

商品名：せいろ2段

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：W19×D19×H12cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4977794174476

入門編に最適！ダイソーの「せいろ2段」で蒸し料理デビュー

ずっと気になっていたトレンドアイテム、せいろがついにダイソーにも並んでいました。

今回購入したのは、2段セットで770円（税込）の「せいろ2段」です。 天然素材を使用した手作り品ということで、正直なところ網目が少し雑に感じるなど作りが甘いかな？と思う部分もあります。

しかし、専門店で購入すると数千円はするアイテムがこの価格で手に入るのは衝撃的です。

自分に使いこなせるか不安だった筆者のような人には、まず試してみるのにこれ以上ないほどぴったりの商品と言えます。

別売りの蒸し板を組み合わせて！ほくほくの蒸し料理に挑戦

今回は3COINS（スリーコインズ）で550円で購入した蒸し板を組み合わせて調理してみました。

まずはお鍋にたっぷりのお湯を入れ、しっかりと沸騰させます。 せいろはあらかじめ水で濡らしておき、中に食材をセット。

蒸し板をのせたお鍋の上にせいろを重ね、火の通り具合や水の残量を確認しながら中火で加熱していきます。

天然素材の香りがほんのりと漂い、キッチンがまるでお店のような雰囲気に包まれるのもせいろ調理の醍醐味です。

加熱ムラなし！「せいろ2段」で作る絶品じゃがバター

じっくり加熱すること数分、驚くほどほくほくしっとりな「ふかしいも」が完成しました。電子レンジでの調理とは違い、蒸気で包み込むように加熱するため、加熱ムラもなく芯までふっくら仕上がります。

出来立ての熱々にバターと塩辛をのせれば、最高に美味しいじゃがバターの出来上がり。

手軽に本格的な味わいを楽しめるだけでなく、そのまま食卓に出してもお洒落に見えるのが嬉しいポイントです。

770円という安さで、これほど料理の幅が広がり食卓が豊かになるなら、間違いなくお値段以上の買い物と言えます。

ダイソーの「せいろ2段」は、流行りの調理器具を気軽に試してみたい方に全力でおすすめしたい名品でした。

お手入れや使い勝手を体験してみる最初の一歩として、これほどコスパの良い選択肢はありません。気になる方は、ダイソーのキッチン用品売り場を急いでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。