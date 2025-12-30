前節のアーセナル戦で突然のメンバー外も…ブライトン指揮官が三笘薫のウェストハム戦での復帰を明言！「彼は帰ってくる」
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が、三笘薫について明かした。
この日本人MFは９月末に足首を痛めて長期離脱していたなか、12月13日のリバプール戦で約２か月半ぶりに戦列復帰。しかし27日のアーセナル戦で再びメンバー外となった。
この試合ではスタメンの可能性も取り沙汰されていたため、突然の欠場に怪我の再発を心配する声が上がっていたものの、ヒュルツェラー監督は「体調不良」と説明していた。
そんななかクラブの公式サイトによると、30日に開催されるプレミアリーグ第19節・ウェストハム戦に向けた記者会見で、ヒュルツェラー監督が、この試合で三笘が復帰できるかを問われ「彼は帰ってくる」と明言。指揮官はさらに続けて、次のように述べている。
「この過密日程のなか、選手の入れ替えがいくつかあった。カオルはちょっとしたトラブルを抱えていたし、ジェームズ・ミルナーも90分間プレーできなかった。しかし全体的には良くなってきている」
ウェストハム戦は日本時間で31日の４時30分にキックオフ予定。コンディションは万全ではないかもしれないが、もし三笘がピッチに立てば、そのパフォーマンスに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
