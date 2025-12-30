「行動で信頼を取り戻せるよう全身全霊で」活動自粛の甲府DF山本英臣が契約更新。覚悟を持ってプロ28年目へ
ヴァンフォーレ甲府は12月30日、山本英臣との契約更新を発表した。
45歳DFはクラブの公式サイトで「今シーズンも多くのご支援、ご声援をいただき、誠にありがとうございました」とし、「また、私事で、チーム、関係者の皆さま、そしてファン・サポーターの皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます」とも伝える。
「年齢や自身のパフォーマンスを含め、現役を続けることが本当にチームのためになるのか悩みましたが、それでももう一度信頼し、選手として頑張ってほしいと言っていただいた方々の思いをしっかりと背負い、頑張りたいと思い、現役を続ける決断をさせていただきました」
覚悟を持って2026年を迎える。「この決断に責任を持ち、行動で信頼を取り戻せるよう、チームのために全身全霊で取り組んでまいります。来シーズンもよろしくお願いいたします」。
同リリースでは、佐久間悟代表取締役社長もコメントしている。
「今シーズンもヴァンフォーレ甲府に関わる、多くの皆様方には、ご支援とご声援さらには、ご協力を賜りまして、誠にありがとうございました。
また、クラブとしては、記念すべきシーズンであったにも関わらず、皆様方からのご期待にお応えすることが出来なかったことやクラブへの信頼を失う事案が生じましたことにつきましてもお詫びを申し上げなければなりません。
しかし、その様な中ではありますが、今シーズン終盤から活動の自粛をしておりました、山本英臣選手との間で契約更新に至りました。クラブと致しましては、山本英臣選手がこれまでサッカー選手として培ってきた、技術や戦術等を現役選手としてピッチ上で表現し、またクラブに貢献してくれることを期待しております。
ヴァンフォーレ甲府に関わる皆様方には、引き続き、山本英臣選手へのご声援をお願い申し上げます」
J１とJ２を合わせて通算591試合出場の大ベテランが、プロ28年目に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
45歳DFはクラブの公式サイトで「今シーズンも多くのご支援、ご声援をいただき、誠にありがとうございました」とし、「また、私事で、チーム、関係者の皆さま、そしてファン・サポーターの皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます」とも伝える。
「年齢や自身のパフォーマンスを含め、現役を続けることが本当にチームのためになるのか悩みましたが、それでももう一度信頼し、選手として頑張ってほしいと言っていただいた方々の思いをしっかりと背負い、頑張りたいと思い、現役を続ける決断をさせていただきました」
同リリースでは、佐久間悟代表取締役社長もコメントしている。
「今シーズンもヴァンフォーレ甲府に関わる、多くの皆様方には、ご支援とご声援さらには、ご協力を賜りまして、誠にありがとうございました。
また、クラブとしては、記念すべきシーズンであったにも関わらず、皆様方からのご期待にお応えすることが出来なかったことやクラブへの信頼を失う事案が生じましたことにつきましてもお詫びを申し上げなければなりません。
しかし、その様な中ではありますが、今シーズン終盤から活動の自粛をしておりました、山本英臣選手との間で契約更新に至りました。クラブと致しましては、山本英臣選手がこれまでサッカー選手として培ってきた、技術や戦術等を現役選手としてピッチ上で表現し、またクラブに貢献してくれることを期待しております。
ヴァンフォーレ甲府に関わる皆様方には、引き続き、山本英臣選手へのご声援をお願い申し上げます」
J１とJ２を合わせて通算591試合出場の大ベテランが、プロ28年目に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集