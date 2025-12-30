【2025年版】九州・沖縄エリア民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「東彼杵郡波佐見町」、では1位は？
大東建託は、九州・沖縄エリア居住の20歳以上の男女8万5049人を対象に「街の幸福度（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜九州・沖縄版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答（一部2019年・2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、九州・沖縄エリア民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング上位を紹介します。
居住者からは「挑戦していることがある。やりたいと思うことを目標に頑張れる。彼氏や友達がいる。家族が健康」「主人と結婚でき、子供が可愛い。仕事の内容は難しいがいい人たちに恵まれた」「子供の笑顔を見られること」といった声が寄せられています。
居住者からは「子どもたちが健康で好きな仕事に就いて独立している」「家族と健康に一緒に過ごすことが出来ること」「仕事とプライベートが充実している」といった声が寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：東彼杵郡波佐見町／評点70.4／偏差値71.0長崎県の東彼杵郡波佐見町は、佐賀県との県境に位置し、自然豊かな環境とアクセスの良さが魅力です。波佐見焼の産地として知られ、ギャラリーやカフェなども増え、移住先としても注目が高まっています。
1位：中頭郡嘉手納町／評点71.8／偏差値76.3沖縄本島中部に位置する中頭郡嘉手納町は、子育て支援制度や定住促進策が充実し、地域コミュニティのつながりが評価されています。東シナ海にも面した自然環境や、イベント文化の豊かさも支持を受けています。
