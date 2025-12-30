【2025年版】愛知県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「知多郡武豊町」、では1位は？
大東建託は、愛知県居住の20歳以上の男女5万4136人を対象に「住み続けたい街（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜愛知県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答（一部2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、愛知県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
2位：知多郡武豊町／評点63.0／偏差値67.1武豊町は、知多半島の中央に位置する自然と都市機能が調和した街です。名古屋市内へのアクセスは鉄道で約35分と良好で、今後は武豊北インターチェンジの開通も予定されるなど交通利便性がさらに高まります。子育て支援の充実や、歴史ある祭りなど地域の魅力も豊富です。
居住者からは「道路が広く見通しが良いので車の運転がしやすい」「財政的に恵まれている。暮らす分には不便がない」「人が優しい。子どもを育てやすい」「ゴミ出ししやすいし過ごしやすい」といった声が寄せられています。
1位：長久手市／評点67.2／偏差値81.35年連続で1位に輝いた長久手市は、名古屋近郊に位置し、住環境と自然が調和したまちづくりが進んでいます。西部には新しい住宅街と商業施設、東部には里山や田園風景が広がり、暮らしやすさが高く評価されています。リニモの開通やジブリパーク開園も後押しし、さらに人気が高まっています。
居住者からは「近くにIKEAやイオン、スーパーやホームセンター、子供用品店、オシャレなカフェや飲食店など生活する上で必要なお店が揃っている」「買い物に便利だし交通の便も良い」「都会のように人が溢れてなく、必要なものが近くにあるので住みやすい」といった声が寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)