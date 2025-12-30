まさに独擅場　逆転2ランに最速162.7キロ　メジャー通算1000安打の大谷翔平に米記者が漏らした本音【ドジャース回顧録 vol.8】

投打に存在感を見せつけた大谷。メジャー通算1000安打を本塁打で飾った(C)Getty Images

2025年シーズンを振り返るとき、大谷翔平がゲームそのものを支配した試合がいくつも思い浮かぶ。現地時間8月6日のカージナルス戦も、その代表格だろう。打って、投げて、節目を刻み、球場全体の視線を一身に集めた。二刀流の脅威を印象づける一日となった。

【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン

本拠地でのカージナルス戦に、大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場した。1点を追う3回一死二塁の第2打席。相手先発マシュー・リベラトレの球を完璧に捉え、10試合ぶりとなる39号逆転2ランをセンター方向へ運んだ。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離440フィート（約134.1メートル）、角度33度。数字が、その破壊力を雄弁に物語っていた。

この本塁打で大谷はメジャー通算1000安打に到達。日本人選手としてはイチロー氏、松井秀喜氏に続く節目の一打を豪快な一振りで決めてみせた。

さらに、この日は投手としても存在感を示した。シーズン8度目の先発登板で4回を投げ、2安打1失点8奪三振。最速101.1マイル（約162.7キロ）を計測し、100マイル超を5球投じるなど、球威とキレで打者を圧倒した。