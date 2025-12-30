「りぃちゃんが凄い色気」木下優樹菜、美人娘との“デート”ショットを公開！ 「大人っぽいなー」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは12月28日、自身のInstagramを更新。美人娘との“デート”ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】木下優樹菜＆美人娘の“デート”ショット
ファンからは「素敵な関係ですね」「羨ましいなぁこんな美人親子」「見ないうちに大きくなって」「りぃちゃんが凄い色気」「大人っぽいなー」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「羨ましいなぁこんな美人親子」木下さんは「気づけば、毎年恒例みたいになっている12月長女との2人デートンNightデシタ」とつづり、13枚の写真を投稿。娘と豪華な食事を楽しむ姿を載せています。「『Ririna.ママみたいな女友達に出会いたいなぁ』と言ってくれて嬉しくて ワイン一気飲みしてよっパッピー」とあるように、うれしそうに酔う木下さんが印象的です。
「娘2人の食べっぷりが嬉しい」26日には、自宅でのクリスマスパーティーの様子を公開した木下さん。「娘2人の食べっぷりが嬉しい動画」とあるように、娘たちが大きなチキンを食べています。とても仲のよい親子です。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
