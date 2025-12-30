女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（28）が相手役を務めた今年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は30日、総集編（前7・20〜10・16）が4部構成で放送された。本編最終回（第130回・9月26日）から3カ月。涙と笑い、感動の日々がよみがえった。俳優の妻夫木聡（45）と女優の河合優実（25）が好演した「八木＆蘭子」の舞台裏を、チーフ演出の柳川強監督に聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡ぎ上げた。

ドラマ後半、大きな反響を呼んだのが第112回（9月2日）、八木信之介（妻夫木聡）と朝田蘭子（河合優実）の傘のシーン。八木は蘭子の宣伝文が掲載された雑誌を届けるため、東京・中目黒のアパートへ。蘭子は引っ越しの準備中。八木は頼まれたジャムの瓶のフタを開け、部屋を出る。

蘭子「（雨が降り始めており）八木さん！あの…これ（傘）、使ってください」

八木「君が濡れるだろ」

蘭子「いや、いいんです」

八木「（傘を持つ蘭子の手を握り、相合い傘の状態に）じゃあ、借りるけど…今度はいつ会社に？」

蘭子「あの…私、もう八木さんの会社には…行きません」

八木「なぜ？そんなこと言わないでくれ」

見つめ合う2人。空からのショットに切り替わる。2人は赤い傘の中で…。

柳川監督は「この後、2人の間で何があったのか？視聴者の皆さんにご想像いただきたくて、ファジーな描き方にしました。スタッフの中でも解釈が割れて、逆にいえば、こちらの狙い通りでした」と述懐。八木が蘭子の手を握ったのは妻夫木のアイデアで、最初のリハーサルでいきなり試してきた。

結果的に本番でも採用。2人が向かい合う位置のため、それぞれの方向から別々に撮影し「八木を撮る時は河合さんだけに、蘭子を撮る時は妻夫木さんだけに『相手の表情が出るように何か仕掛けて』と耳打ちしました。決まり切ったことをするより、その方が面白いじゃないですか」。こうして視聴者悶絶の“指スリスリ”が生まれた。

八木と蘭子のシーンは「昼ドラ」「湿度が高い」「別のドラマ」と話題を集めたが「見返してみると、なるべくワンカットで撮ることを意識していたかもしれません。お二人が醸し出す空気感、それが画面上にきっと映り込むと信じて、ワンカメ・ワンカットを重視していたのだと思います」と明かした。

2人のラストシーンは第129回（9月25日）。難民キャンプ取材のため、蘭子が海外に渡る前に八木がプロポーズ。2人のその後は？と尋ねると「蘭子の帰国後、結ばれたと思っています」と語った。

朝ドラのチーフ演出を務めるのは、2014年度前期「花子とアン」以来11年ぶり2回目。「鬼太郎が見た玉砕〜水木しげるの戦争〜」「最後の戦犯」「返還交渉人 いつか、沖縄を取り戻す」など戦争ドラマの名手だが、ドキュメンタリー「100カメ」（5月26日）で女優の吉高由里子から「Mr．ロマンチスト」と声を掛けられたと明かしたのが印象的だった。

吉高は「花子とアン」のヒロイン・安東はな役。はなと村岡英治（鈴木亮平）、嘉納蓮子（仲間由紀恵）と宮本龍一（中島歩）らの恋模様も描き、当時、吉高から“命名”されたらしい。

「吉高さんはネーミングの天才ですよね。（吉高が主演を務めた24年の大河ドラマ）『光る君へ』と『あんぱん』が隣同士のスタジオで収録している時期があって、久しぶりに廊下で会っていきなりそう呼ばれました。ロマンチストの自覚？ありませんよ（笑）。でも、僕らは作品で評価される仕事ですから、そう思われるのも喜ばしいことです」と照れた。

この日は総集編に続き、スピンオフドラマ全4話（前10・22〜11・22）もオンエア。ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル・大森元貴が好演した作曲家・いせたくや役を主人公とした特集オーディオドラマ「さいごのうた」も制作され、NHK―FMで来年1月3日（後10・00〜10・50）、NHK―R1で来年1月13日（後9・05〜9・55）に放送される。