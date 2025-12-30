米南方軍は東太平洋で、麻薬密売船とみられる船舶を攻撃したと明らかにした/U.S. Southern Command / X

（CNN）米軍は29日、東太平洋で麻薬密輸に関与していたとされる船舶を攻撃し、2人が死亡した。米南方軍が明らかにした。

南方軍はX（旧ツイッター）への投稿で、ヘグセス国防長官の指示の下、国際水域で、指定テロ組織が運航する船舶に対して致死的な攻撃を実施したと明らかにした。

南方軍によると、この攻撃で2人が死亡した。米軍関係者に被害はなかったという。

トランプ米政権が「サザンスピア（南方のやり）作戦」と名付けた麻薬密輸の取り締まりの一環として、麻薬密輸船とみられる船舶への攻撃で、これまでに少なくとも107人が死亡した。

政権側は、死亡した人々を「非合法戦闘員」と位置づけ、司法省の機密情報に基づき、司法審査なしに致死的な攻撃を行えると主張している。

米軍は直近では22日にも、東太平洋で麻薬を密輸していたとされる船舶を攻撃した。こうした一連の攻撃については、人権団体に加え、米議会の一部議員からも批判の声が上がっている。

今回の攻撃の前には、トランプ大統領がベネズエラに対する作戦の一環として、先週に「大きな施設」を破壊したと発言していた。この作戦には、カリブ海での米海軍艦艇や部隊の大規模な展開、制裁対象の原油タンカーの封鎖、さらに空爆が含まれているという。

トランプ氏は詳細をほとんど明らかにしていないが、29日に記者団に対し、「麻薬を積み込む埠頭（ふとう）区域で大きな爆発があった」「輸送区域はもう存在しない」と語った。

ベネズエラ側からは、トランプ氏が言及したような大規模施設が破壊されたとの報告は出ていない。