¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÅÏÊÆ¤·ÌÌ²ñ¸ò¾Ä¡¡ÁèÃ¥Àï²áÇ®¤Ç¡ÖÂ¼¾å½¡Î´¤òµÕÅ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×ÊÆÊóÆ»
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÅÏÊÆ¤·¡¢¸ò¾Ä¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ð£È£Î£Ø¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²¬ËÜ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤¬³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£Åö½é¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼çÌò¤È¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤Ï£´Ç¯£¹£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£°²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¹¶ËÉ¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¥¤¥ó¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤ÏÂ¼¾å¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¼éÈ÷¤Î±Ô¤µ¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î¼Á¡¢ÈÆÍÑÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÁ´¤ÊÅÒ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£²¬ËÜ¤ÎÍ½ÁÛÇ¯Êð¤ÏÂ¼¾å¤Î£³Ê¬¤Î£±ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡×¤ÏÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë£³µåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥±¥Á¤µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³ÍÆÀ¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤»ñ¶âÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤â£Á£Ê¡¦¥×¥ì¥é¡¼¤Ï¶î¤±°ú¤¤¬ÆÀ°Õ¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ç»ñ¶â¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ïµð³Û¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢£²µåÃÄ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Ë¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÃ¤À¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö£±·î£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¡£ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¡¢µÞ·ã¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£