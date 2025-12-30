経済学者の成田悠輔氏が、２９日に更新された自身ＭＣを務める日本テレビ系ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「夜明け前のＰＬＡＹＥＲＳ」に出演し、同番組からの降板を発表した。

成田氏は「番組スタッフの皆さんと話し合った結果『夜明け前のＰＬＡＹＥＲＳ』やめまーす」と軽い声色で報告。降板理由について「もちろん私がコンプラ違反をしたからです。と言いたいところなのですが、残念ながらそんな劇的でエキサイティングな人生も送れておりません。やめるのは揉めたからではなく単に飽きたからです。やる気がなくて申し訳ありません」と説明した。

「これまで３０人を超えるゲストの方にお越しいただきました。デコボコで何の一貫性もないゲストの皆さん、本当にありがとうございました」と頭を下げた。「そしてこの番組は、今後は『夜明け前ではない』ただの『ＰＬＡＹＥＲＳ』として、引き続きよくわからない迷走を続けていくそうです。その迷走および絶滅への道のりを勝手にお楽しみください」と皮肉交じりに宣伝した。

「『楽しくなければテレビじゃない！』。いつフジテレビみたいになるのかとっても楽しみな日本テレビ！ありがとうございました」と締めくくった。