¡ÚNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÛÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ÜºÙÈ¯É½ º£ÅÄÈþºù¤é¤¬¤æ¤«¤ê¤Î²ÎÆÏ¤±¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¡¦¥¹¥¿¥À¡¦¥«¥ï¥é¥Ü¤é2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤·¤¿¶Ê¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤æ¤«¤ê¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú
¡Ú¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡Û
ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó
¡Ú¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Û
Âç¿¹¸µµ®
¡Ú¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡Ú¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¡¦¥¹¥¿¥À¡¦¥«¥ï¥é¥Ü¤é2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
¢¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×SP¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ÜºÙ·èÄê
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤·¤¿¶Ê¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤æ¤«¤ê¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£
º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú
¡Ú¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡Û
ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó
¡Ú¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Û
Âç¿¹¸µµ®
¡Ú¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡Ú¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û