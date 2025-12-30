彼氏に結婚を意識させる「年越しデート中のほっこり発言」９パターン
大晦日ともなれば、普段はどんなに多忙なカップルでも、少しはのんびり過ごすことでしょう。そんなリラックスムードの中で、「毎年こんなふうに年を越せたら…」などと彼氏に思わせることができたら、プロポーズを受ける日も近いかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼氏に結婚を意識させる『年越しデート中のほっこり発言』」をご紹介します。
【１】「今年も忙しかったね。本当にお疲れさま」と彼氏をねぎらう
「応援してくれる彼女を大事にしなくては、と思った」（20代男性）というように、彼氏の努力を讃えて、「私は味方だよ」とアピールする方法です。「春は特に大変だったよね」などと具体的に踏み込んでみせると、日頃から見守っていることが伝わるでしょう。
【２】「こんな私だけど、これからもよろしくね」と改まった口調で挨拶する
「『こちらこそ』とお返しして二人してほっこり。毎年こうなら幸せですね」（20代男性）というように、年末の挨拶をきちんとすると、次の一年も変わらない気持ちで関係を続けていけそうです。わざわざ言わなくても…と省略せず、言葉にすることが大切でしょう。
【３】「来年も再来年も一緒に年を越せたらいいな」と将来に思いを馳せる
「自分との未来を夢見てくれてるのが分かって、ホッとした」（20代男性）というように、将来を匂わせる発言をしたら、結婚の意思があることに気づいてもらえるかもしれません。「GOサインが出た」とばかりに、たちまち話が進む可能性もあるでしょう。
【４】「いろいろあったけど、あなたといられて嬉しい」と幸せを噛み締める
「今年ほどお互いを大切に思った年はなかったので、この一言は胸に響いた」（30代男性）というように、紆余曲折を経て今があるなら、一緒に過ごせる喜びを素直に表現するといいでしょう。相手も同じ気持ちなら、来年中の婚約も夢ではないかもしれません。
【５】「今年もたくさん笑わせてくれてありがとう」と真面目に感謝を述べる
「やっぱりいい子だなあと、ますます彼女のことが好きになった」（20代男性）というように、一年の締めくくりとしてお礼を述べると、想いを新たにしてもらえそうです。普段ケンカが多いなら、一年に一度くらいは日頃の感謝を伝えたいものです。
【６】「実はさっきまでおせち作ってたんだ」と家庭的な一面をのぞかせる
「料理上手なところだけじゃなく、伝統や風習を大事にしてる点もいい」（20代男性）というように、年の瀬ならではの手料理で、彼氏の胃袋をつかむ作戦です。どちらかの家で年を越すなら、年越し蕎麦を用意するのもオツでしょう。
【７】「年の瀬だねえ…」と親しい間柄だからこその他愛ない一言を口にする
「年とった自分達が同じ会話をしてるシーンが頭に浮かんで、急に結婚が現実味を帯びた」（30代男性）というように、些細な一言がきっかけで、将来を意識し始める男性もいます。長い付き合いなら、大仰な言葉より胸にしみるかもしれません。
【８】「来年はハワイ行っちゃう？」と新たな思い出作りに前向きな姿勢を見せる
「彼女と人生を共にしたら、退屈することはなさそう」（20代男性）というように、とにかくポジティブに今後の夢を語るのもよさそうです。「あなたとの思い出を増やしたい」と意欲を示すことが目的なので、実現可能かどうかは二の次でいいでしょう。
【９】「夏の旅行、楽しかったなあ」と二人で過ごした一年を幸せそうに回想する
「来年も再来年もこの笑顔を見たいなあ…って」（20代男性）というように、楽しかった出来事を振り返るだけでも、彼氏をほっこりさせられるかもしれません。今年やりとりしたメッセージなど、日常のひとコマに幸せを感じてみせるのも効きそうです。
心静かに過ごせる年末こそ彼氏をキュンとさせて、自分の存在をアピールしましょう。（安藤美穂）
「応援してくれる彼女を大事にしなくては、と思った」（20代男性）というように、彼氏の努力を讃えて、「私は味方だよ」とアピールする方法です。「春は特に大変だったよね」などと具体的に踏み込んでみせると、日頃から見守っていることが伝わるでしょう。
【２】「こんな私だけど、これからもよろしくね」と改まった口調で挨拶する
「『こちらこそ』とお返しして二人してほっこり。毎年こうなら幸せですね」（20代男性）というように、年末の挨拶をきちんとすると、次の一年も変わらない気持ちで関係を続けていけそうです。わざわざ言わなくても…と省略せず、言葉にすることが大切でしょう。
【３】「来年も再来年も一緒に年を越せたらいいな」と将来に思いを馳せる
「自分との未来を夢見てくれてるのが分かって、ホッとした」（20代男性）というように、将来を匂わせる発言をしたら、結婚の意思があることに気づいてもらえるかもしれません。「GOサインが出た」とばかりに、たちまち話が進む可能性もあるでしょう。
【４】「いろいろあったけど、あなたといられて嬉しい」と幸せを噛み締める
「今年ほどお互いを大切に思った年はなかったので、この一言は胸に響いた」（30代男性）というように、紆余曲折を経て今があるなら、一緒に過ごせる喜びを素直に表現するといいでしょう。相手も同じ気持ちなら、来年中の婚約も夢ではないかもしれません。
【５】「今年もたくさん笑わせてくれてありがとう」と真面目に感謝を述べる
「やっぱりいい子だなあと、ますます彼女のことが好きになった」（20代男性）というように、一年の締めくくりとしてお礼を述べると、想いを新たにしてもらえそうです。普段ケンカが多いなら、一年に一度くらいは日頃の感謝を伝えたいものです。
【６】「実はさっきまでおせち作ってたんだ」と家庭的な一面をのぞかせる
「料理上手なところだけじゃなく、伝統や風習を大事にしてる点もいい」（20代男性）というように、年の瀬ならではの手料理で、彼氏の胃袋をつかむ作戦です。どちらかの家で年を越すなら、年越し蕎麦を用意するのもオツでしょう。
【７】「年の瀬だねえ…」と親しい間柄だからこその他愛ない一言を口にする
「年とった自分達が同じ会話をしてるシーンが頭に浮かんで、急に結婚が現実味を帯びた」（30代男性）というように、些細な一言がきっかけで、将来を意識し始める男性もいます。長い付き合いなら、大仰な言葉より胸にしみるかもしれません。
【８】「来年はハワイ行っちゃう？」と新たな思い出作りに前向きな姿勢を見せる
「彼女と人生を共にしたら、退屈することはなさそう」（20代男性）というように、とにかくポジティブに今後の夢を語るのもよさそうです。「あなたとの思い出を増やしたい」と意欲を示すことが目的なので、実現可能かどうかは二の次でいいでしょう。
【９】「夏の旅行、楽しかったなあ」と二人で過ごした一年を幸せそうに回想する
「来年も再来年もこの笑顔を見たいなあ…って」（20代男性）というように、楽しかった出来事を振り返るだけでも、彼氏をほっこりさせられるかもしれません。今年やりとりしたメッセージなど、日常のひとコマに幸せを感じてみせるのも効きそうです。
心静かに過ごせる年末こそ彼氏をキュンとさせて、自分の存在をアピールしましょう。（安藤美穂）