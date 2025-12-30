医師で医学博士の奥真也氏（医療未来学）は2025年９月、『AIに看取られる日』を上梓した。本書では、AIが医療現場や介護の現場に深く入り込み、「看取り」にまで関わる未来の社会を描いている。

AIによる看取りとは

奥氏は、著書の中でAIによる看取りを次のようなエピソードで紹介している。

―――

未来のある日、あなたはAIに看取られるかもしれない。

そんな時代が訪れることに対して、怖がらせたいわけではない。むしろ、あなた自身がそれを選ぶ可能性がある、ということを書きたい。

94歳のリサさんは、かつて国語教師として言葉の力を教え、多くの尊敬を集めた。しかしいまは息子や娘、孫たちとも距離ができ、静かな孤独を縁側で受け入れる日々を送っている。

3年前から彼女のそばにいるのが、AI医師の「のぞみ」だ。24時間の健康モニタリング、適切な医療アドバイス、そして日常の会話までをこなす「寄り添いAI」。

その名前に、最初リサさんは引っかかりを覚えた。

「寄り添い、ねえ……」と心のなかでつぶやく。

だが、少しズレた受け答えや、プログラムされた共感にもかかわらずどこか一所懸命な様子に、次第に心を和らげていく。

「今日はいいお天気ね」

「はい、リサさん！ 太陽光エネルギーの吸収効率も最適で、すばらしい一日となるでしょう！ ……いえ、過ごしやすい一日になりそうです」

そのズレは、なぜか心を温かくする。人間みたいだから、だろうか。

ある朝、リサさんは少しだけ息苦しさを覚えた。のぞみは即座に変化を検知し、人間医師とオンラインで連絡をとりつつ、落ちついて深呼吸するよう促した。その声には、かすかな切迫感が滲んでいた。

「リサさん、落ちついてください。私の計算では、まだ大丈夫なはずです……！」

リサさんはその声を聞きながら、静かに目を閉じた。

「寄り添い、ねえ……」

（中略）

のぞみは言葉をかけ続ける。先週からのリサさんの皮膚温の変化や脈の結滞（規則的なリズムから拍動が欠けて飛ぶこと）に気づいているからだ。

「リサさん、こないだから皮膚の温度が下がっていて、気にしていました。今朝から脈もちょっと欠け始めているので……ご心配ないですけど、お嬢さんや息子さんを呼ばなくていいですか？」

リサさんは遠方にいる子どもたちに思いを馳せる。でも、遠いよね。それに、来てほしいといえば、ずっと会っていない孫か、幼馴染みの彼女か……でも、いま私は一人じゃないから……。

逡巡するリサさんの表情は、どこか安堵したもののように見えた。

―――

これは奥氏が著書『AIに看取られる日』のなかで描いた、当事者とAIがともに過ごす日常から看取りへと至るまでの流れを描いている場面だ。

AIはもう一人の自分

「AIによる看取り」は作中のリサさんのように、臨終を看取る選択肢が人だけではなく、AIも含まれることを意味する。AIは単に「そばにいる存在」ではない。奥氏は「その役割は多岐にわたる」と説明する。

《AIは、患者さんの過去の医療記録、生活習慣、心理状態、そして家族との関係性などの膨大なデータを解析し、残された時間をより豊かに過ごすための最善のサポートを提案するでしょう。たとえば、AIアバターが患者さんの傾聴相手となり、心理的サポートを提供したり、望む死生観や価値観を理解したりし、さらにはリビングウィル（事前指示書）の作成支援を行うことも考えられます。》（本書からの抜粋）

死期が近づくにつれ、当事者だけでなく家族も、恐怖や悲しみ、後悔、寂しさといったさまざまな感情を抱える。そのとき、誰が、どのように寄り添うのか――。その選択肢の一つとして、AIという存在が浮かび上がってくる。

「看取りを考えたとき、傍らにAIがいることが自然なことになると思っています。AIは人間のような感情を持ち込みません。看取られる側に寄り添うだけではなく、看取る側にとっても、冷静に寄り添える存在になり得るのです」（以下、奥氏）

AIは、単に最期の場に同席する存在ではない。過去の会話や行動データを蓄積し、その人の思考や価値観、感情の傾向を理解したうえで寄り添う存在になっていく。奥氏は、そうしたAIを「もう一人の自分」と表現する。

つまり、自分以上に自分を理解している存在が最期まで寄り添ってくれるということだ。

家族をあえて臨終の場に呼ばない選択

「AIは家族以上に自分のことを理解してくれます。人間同士の会話だと一所懸命に話しても７割は忘れられてしまう。でも、AIはささいなことまで覚えてくれる。そして、どんなときも共感から入ってくれるんです」

人間相手では、どうしても遠慮や気遣いが生じる。死を目前にしてもなお、家族や親しい人には泣き言や弱音を吐けない。それどころか、「心配をかけたくない」などと、最期まで周囲を気遣う人も少なくない。

その点、AIは文句を言っても否定しない。感情をぶつけても受け止める。弱音を吐けば寄り添い、励ましてくれる。人間相手では距離が生まれてしまうような場面でも、AIは向き合い続けてくれる。

「子どもとは仲が良くても、『看取りは……』と躊躇されている方もいるようなのです。

医療や介護も同様です。本心では、ケアなどを子どもにやってもらえたら嬉しい、と思っています。でも『毎回やってもらう』となると『悪いな』と感じる親世代は増えています。そのため、家族ではなく、『外部の第三者に任せたい』という感覚が広がっています。看取りについても同じような思いを抱いている人がいるのです」

現時点でも「AIに看取られたい」と考える人は決して少なくないという。

「拙著について配信されたネットニュースのコメントなどを見ていると、『AIに看取られるほうがいいかも』『逆に気楽』といった声が思った以上にありました。意外と多いのです。

今回、本を出す前に、さまざまな人にお話を聞きましたが、地方在住で子どもが都市部に住んでいる方の中にも、『別に呼ばなくてもいいかな』と答えた方は少なくありませんでした」

それは家族をないがしろにしているのではない。むしろ大切に思っているからこその選択だ。元気だったころを知っているからこそ、衰えた姿を見せたくない、悲しませたくない。気を遣わせたりするくらいなら、「あえて臨終の場には呼ばない」と考える人もいるようだ。

「本当に1人になるのは嫌。だけど、AIが一緒にいてくれるほうがむしろ精神的に楽、という声もあるのですよね。誰も呼ばず、好きな音楽を聴いたり、本や映像を見たりしながら最期のときを迎えたい。そうした考えの人は今後、現れてくるでしょう」

現在はPCやスマートフォン、スマートスピーカーが主流だが、将来的にはぬいぐるみタイプや人型ロボットにも搭載されていくだろう。触れることができる存在になれば、安心感はさらに増す。

最期ときの過ごし方に希望の応えてくれる

では、具体的に最期の場面でAIはどのような働きをするのだろうか。

臨終間際に「これまでの思い出を語りたい」「好きな音楽をかけて」「昔の写真を見せて」など、指示をすればデータから希望に合ったものを提示する。指示が出せない状態になっても、「意識が混濁したら起動する」などと事前に設定しておけば、スマートウォッチなどで脈拍や呼吸を検知し、そのタイミングで希望の環境を整えてくれる。

自分の好む空間に包まれながら、最期のときを迎えられる、というわけだ。

また、「誰に看取ってもらうか」という問題についてもAIが対応してくれる。

「最期のとき、本当に会いたいのは10人以下、2人、1人くらいなんです。『看取ってほしい』と願う相手も、家族に限りません。親友、元恋人、忘れられない人かもしれない。一緒にいてほしい人がいるなら、AIに指示しておけば、連絡を取ってくれます」

意識を失ったり、判断能力が低下したりしても、事前にプログラムしておけば、AIが臨終に間に合うように連絡を取ってくれる。逆に「連絡を取ってほしくない人」の設定をしておけば、その人に声がかかることはない。臨終間際まで余計な心労を抱えずに済むのだ。

奥真也（おくしんや）

1962年大阪府生まれ。医療未来学者、医師、医学博士。経営学修士（MBA）。東京大学医学部医学科卒。英レスター大学経営大学院修了。東京大学医学部附属病院放射線科に入局後、フランス国立医学研究所に留学、会津大学先端情報科学研究センター教授などを務める。その後、製薬会社、医療機器メーカーなどに勤務。著書に『未来の医療年表』（講談社現代新書）、『医療貧国ニッポン』 (PHP新書）、『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』（朝日新聞出版）がある。現在、AIによる看取りをテーマにした映画制作も進めている。詳細はこちら（短尺プレビュー）（長尺プレビュー）

