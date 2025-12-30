「ごみ清掃芸人」としても活動するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 墨汁の捨て方について「液体を要らない紙等に塗って乾かしたら可燃ごみとして捨てられます」 【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんは、ごみ収集車内で赤い液体が付着した画像を添えて、「ペンキかなと思ったら訂正で使われる朱の墨汁でした」と投稿。 墨汁の捨て方について「捨てる時は液体を要らない紙等に塗って乾かしたら可燃ごみとして捨てられます。ペンキも同様です」と解説しました。





また、液体ごみの危険性について、「先日、知り合いの清掃員が何かの薬品が目に入って救急車で運ばれました」と事故の事例を明かし、「生ごみの汁、ハイター等の液体は危険なので、ご配慮いただければ、清掃員は安心して回収できます、ご配慮いただけると嬉しいです！」と呼びかけました。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。

※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】