お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也（39）が29日に放送されたテレビ朝日「フリースタイルロケバトル」（後10・00）に出演。ゲスト出演した人気アイドルのメンバーについて共演した4年前と様変わりしたことを明かした。

同番組は2組の芸人が一緒にロケを行い、主導権を奪い合ってボケまくるフリースタイルロケで、1番笑いを取れる芸人が誰なのかを見取り図とニューヨークが審査するというもの。

トップバッターとして商店街ロケを行ったお笑いコンビ「レインボー」と「バッテリィズ」のVTR後、ゲスト出演したACEes・浮所飛貴、日向坂46・平岡海月、が≠ME・櫻井ももがコメントを求められた。

そこで櫻井が「終始大爆笑で…」と切り出してから、自身のツインテールのヘアを持って「ハハハ！ハハハ！」と笑い「ツインテールも大爆笑って感じでした」と独特すぎるコメントを残した。

これには見取り図、ニューヨークの4人も爆笑。屋敷裕政が「今すぐロケ行きたいんやろ？本当は」と指摘し、盛山晋太郎も「めっちゃ腕まくってるやん」とツッコミ。すると、嶋佐が「4年前にレギュラー番組をね、やらしていただいてた」と櫻井と共演経験があると明かした。

盛山が「そうなん！？」と驚く中、嶋佐は「そうしたらあの…4年経ってとんだバケモノになっちゃった。あの頃はフレッシュだったんだけど…何かもう…」とキャラの変わりように言葉が出て来なかった。