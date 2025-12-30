特上脇肉キャッチャー新色登場。冬に映える癒しカラー“モカ”で美シルエット

年齢やライフステージの変化とともに、下着に求めるものも少しずつ変わっていくもの。無理なく整えたい、でも苦しさは感じたくない。そんな女性の想いに寄り添ってきたHEAVEN Japanの「脇肉キャッチャー®」シリーズから、待望の新色が登場しました。累計80万枚超の実績を誇る人気モデル「特上脇肉キャッチャー」に加わったのは、心までほっとほどけるようなブラウンカラー“モカ”。冬のおしゃれにおすすめ♡

やさしく密着、なのにきつくない理由



「特上脇肉キャッチャー」は、脇肉をしっかり支えながらも圧迫感を感じにくい設計が魅力。パワーネットと縦横に伸びる2WAY素材を組み合わせ、ゴム不使用・縫い目を抑えたフラット仕様に。

後ろ姿に段差ができにくく、薄手のトップスでもすっきりとしたシルエットを叶えます。補整下着が初めての方にも取り入れやすい着け心地です。

独自設計で叶える美しいバストライン



HEAVEN Japan独自の3Dワイヤーは、バストの輪郭に沿いやすく、痛みを感じにくいのが特徴。さらにサイドパネルが広がりを抑え、立体感のあるシルエットへ導きます。

4枚剥ぎカップ構造により、谷間をつくりながら自然な丸みを演出。価格は7,480円(税込)で、補整力と快適さを両立した一枚です。

50サイズ展開と安心のサポート体制



「特上脇肉キャッチャー」はB～Kカップ、アンダー65～90cmまで対応する50サイズ展開。サイズ選びに迷った際は、LINEやチャット、zoom、電話でオンラインフィッターに無料相談が可能です。

購入後の交換・返品も無料対応のため、自宅で試着する感覚で安心して選べます。※おそろいのショーツは別売りとなります。

新色モカで、下着から季節を楽しむ



柔らかなブラウンにベージュレースを重ねた新色モカは、肌なじみが良く、冬の装いにそっと寄り添うカラー。

「快適さ」「補整力」「美しさ」を大切にしてきたHEAVEN Japanならではのこだわりが、この一色にも詰まっています。

下着を変えるだけで、気持ちまで整う。そんな小さな変化を、特上脇肉キャッチャー新色モカで楽しんでみてはいかがでしょうか♪