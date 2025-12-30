［Ｆｏｒｚａ！］スノーボード女子アルペン 三木つばき ２２（浜松いわた信用金庫）

来年２月のミラノ・コルティナ五輪は開幕まで１か月あまりとなった。

３月にはパラリンピックが行われる。コラム「Ｆｏｒｚａ！（フォルツァ！）」では、活躍が期待されるアスリートが大会に向けた心境などを自分自身の言葉で語る。

ダイナミックな自分らしい滑りに集中

今月上旬に開幕したワールドカップ（Ｗ杯）は年内の５戦を終えました。パラレル大回転は優勝が１回で３位が１回、１レースあった回転は３位でした。

ミラノ・コルティナ冬季五輪シーズンの今季を迎える前は、Ｗ杯で総合優勝した昨季の自分からプレッシャーをかけられているようで思い詰めてしまう時もありました。でも、今は良い意味で五輪のことを考えず、自分らしい滑りを作り上げることに集中できています。目指すのは、ダイナミックで躍動感のある滑り。減速せずに旗門を最短距離で抜ける、スピードと技術が伴った滑りです。

シーズンの最初から昨季より５センチ長い１メートル８５の板を初めて使っています。スピードが出る反面、体勢をぶれさせない技術や板を体に引きつけるパワーがより必要です。２５の旗門なら、それぞれ０・１秒を削れれば２・５秒速くなる。距離では５センチほどの違いですが、こだわりを持って挑んでいます。オフシーズンは男子選手がＳＮＳにアップする練習動画でも力強い滑りを研究していましたね。

来年１月のＷ杯では純粋に理想の滑りに近づけることに注力して、最高の状態で２月の五輪を迎えられるのがベストです。

五輪というスペシャルな舞台で（２０１８年平昌、２２年北京五輪でスノーボードパラレル大回転を連覇した）エステル・レデツカ選手（チェコ）と戦えるならすごくうれしいこと。女王が出ない五輪で仮に金メダルを取っても、心残りがあると思う。彼女が不在だった２３年の世界選手権のパラレル大回転で優勝した時はそんな感覚でした。彼女に勝つために競技をしているわけではないけれど、世界で一番速い選手になるという目標を持っている以上、倒したい気持ちはあります。

初出場だった北京五輪は、「発展途上」の自分がどこまで通用するかという挑戦の一心でした。今は４年前より注目していただいている自覚もあるし、本当に背中を押してもらっているなと実感しています。世界選手権優勝、Ｗ杯総合優勝を経験してあとは五輪の金メダル。大舞台だからといって身構えることなく、自分が目指す最高の滑りをぶつけたいです。

女王と対戦 実現なるか

三木が「絶対女王」と尊敬するレデツカと対戦した直近の試合は３月の世界選手権。五輪種目のパラレル大回転では決勝で敗れて銀メダル、非五輪種目のパラレル回転では逆に決勝で勝って金を獲得した。アルペンスキーとの「二刀流」で活躍するレデツカだが、ミラノ・コルティナ大会では２月８日のほぼ同じ時間帯で行われるアルペン滑降を回避して、スノーボード大回転に出場する意向を固めたとの報道もあった。頂上決戦が実現するかどうか――。（小沢理貴）