モデルの押切もえ（46）が28日、家族で栃木県・日光に行った様子を公開。夫でプロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）や子どもたちの姿に、反響が寄せられている。

【映像】押切もえの水着＆家族ショット

2016年11月に涌井投手と結婚し、7歳の長男、4歳の長女を育てている押切。

Instagramでは、涌井投手と長男が釣りを楽しんでいる様子や、夏を満喫する自身の水着姿など、プライベートの様子を発信している。

押切もえ、家族で栃木県・日光に行った様子を公開

2025年12月28日は、栃木県・日光を家族で訪れた様子を投稿。

「長男が歴史や戦国武将の本や漫画にハマっていて、『日光東照宮に行ってみたいなぁ』と言ったのがきっかけ。私も夫も、日光は修学旅行以来で、それぞれ懐かしさも感じつつ、新しい発見や学びも得られた新鮮な旅となりました」と、家族旅行の思い出をつづり、涌井投手や子どもたちが写る写真や動画を披露している。

この投稿にファンからは、「涌井さん、右腕でも抱っこするんだね。投げる方なのに！」「家族総出で楽しめて、良い思い出になりますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）