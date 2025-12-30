スズメの幼鳥が地面をモゾモゾ動き回る！ お米に夢中な成鳥たちの横で、マイペースな動きを見せる2羽がカワイイ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『もぞもぞ！スズメの幼鳥の可愛い動き方』という身近な生き物語さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

スズメの雛鳥が巣立っても餌やりをねだる子スズメに給餌。他はお米に夢中な中、幼鳥へは昆虫を刈ってせっせと運んでいました。

□スズメが幼鳥に給餌するときは昆虫が多い。成長に必要な栄養が満点なのかな？

野鳥の観察をしている投稿者の身近な生き物語さんが、ちょっと変わった動きをしているスズメを見つけました。

モゾモゾと、地面を這うように動き回っている2羽のスズメ。そのクチバシの横は黄色。幼鳥の印です。

幼鳥と考えると、モゾモゾが赤ちゃんのハイハイのようにも見えてきます。

ちなみに、2羽の近くにいる大人のスズメはぴょんぴょんと跳ねて移動をしていました。

幼鳥たちも時折ぴょんぴょんするのですが、そのジャンプは低め。基本は這いながら移動するスタイルのようです。

マイペースに動き回る幼鳥たちのそばにはこんなに沢山の大人のスズメが。こちらはお米に夢中だったそう。伸びあがって見ているのは田んぼですね。

結構なスピードでモゾモゾと動き回る2羽の。スズメに興味があるという方は、ぜひこの可愛らしい動きを動画をご覧ください。