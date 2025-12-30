「バドミントン・全日本総合選手権」（３０日、京王アリーナ東京）

混合ダブルス決勝が行われ、五輪２大会連続メダルの渡辺勇大（Ｊ−ＰＯＷＥＲ）田口真彩（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）組が、緑川大輝（ＮＴＴ東日本）松山奈未（再春館製薬所）組を２−１（１５−２１、２１−９、２１−１１）で撃破した。昨年９月のペア始動から１年３カ月で初の日本一に立ち、来年からの日本代表入りを確実にした。

渡辺の精密なショットをさえた。最終ゲーム。コート後ろからネット前に落ちる正確なショットで、相手を何度も翻弄（ほんろう）。勝負どころで得点を量産した。前衛でシャトルをさばく田口を生かしながら、後ろで支え続けるカバー力も光り、最後は自身の強打で決着をつけた。

渡辺は「決勝の舞台に戻ってこられた。田口がよくやってくれた」とうなずき、田口は「すごくうれしい。１ゲーム目はすごく緊張したけど勇大さんが頑張ってくれていたので、自分も頑張らなきゃと思った。来年は世界一に向けて頑張っていきたい」と笑顔をはじけさえた。

渡辺は、昨夏のパリ五輪後に五輪２大会連続で銅メダルを獲得した東野有紗（現・五十嵐）との“わたがしペア”を解散。２３年世界ジュニア選手権金メダルの田口と組み、２８年ロサンゼルス五輪出場に向けて再出発した。前回の全日本総合選手権は８強で代表入りを逃したが、今年１０月のマレーシア・スーパーで優勝。着々と実力を積み重ねてきていた。