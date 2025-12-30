今オフ阪神に新加入した選手を改めて紹介する。西武を戦力外となり阪神に入団した元山飛優内野手（２７）は、ヤクルト、西武とセ・パ両リーグでプレー経験があり、内野全ポジションを守れることが魅力。大阪出身で幼い頃からあこがれていた阪神で、レギュラー争いに食い込んでいく。

ヤクルトでは３年間、西武では２年間プレーし、阪神が３球団目になる。一番の武器は内野ならどこでもこなせる守備力だ。「二遊間をずっとやってきたので、二遊間の方が得意です。ファースト、サードも行けといわれたらいける準備はいつでもしています」と頼もしい。

東北福祉大では遊撃につき、２学年上の中野と二遊間を組んだ経験がある。今年の阪神の内野陣は遊撃だけが固定されず、小幡、熊谷、木浪高寺が争っていた。そこに遊撃が本職のキャム・ディベイニー内野手（前パイレーツ）も加入。今秋のドラフトでは１位・立石、２位・谷端と即戦力内野手も加わった。さらに争いは激しくなるが、「二遊間で試合に出たいと思ってプロでずっと練習してきた」と元山も割って入っていく。また、今年は固定されていた一塁・大山、二塁・中野、三塁・佐藤輝が有事の際のカバー役も務められそうだ。

入団会見で竹内副本部長からは「単打だけじゃなくて、長打も打てますし、小技、犠打だとか細かいプレーもできる選手」と評価。元山自身もチームプレーに徹したい考えを持っている。

猛虎愛にもあふれている。実は東大阪市出身。子どもの時、夜ご飯を食べながら見ていたのは阪神戦。同じ左打者の金本にあこがれてものまねもしていた。「地元ですし、関西の野球少年の夢だと思うので、すごくうれしい気持ち。たぶんお母さんが一番喜んでいるんじゃないですかね」とタテジマでプレーできることが夢のよう。地元で花を咲かせる。