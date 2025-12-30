£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÂçÊª±é²Î²Î¼ê¹ðÇò¡Ö¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°ìÀÚÉÔ²÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£³£°Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Ã£Í¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÂçÊª±é²Î²Î¼ê¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Î£Ã£Í»£±Æ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î£Ã£Í¤Ç¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È¶¦±é¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¡ÚÂ¸ºß´¶¡Û¤¬°µÅÝÅª¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤Ë´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤º¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾®ÎÓÆÈÆÀ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤À¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÀÚÉÔ²÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¤à¤·¤í¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍ£°ìÌµÆó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¡¢³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´°À®¤·¤¿£Ã£Í¤â¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£