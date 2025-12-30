¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÏÂÅÄµ£»á¤À¤±¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö³§¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤Ç¡Ä¡×Á°ÅÄ½ã¤¬ÌÜ»Ø¤¹à¶ËÂÀ¤Î¿Äá
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤ò·Þ¤¨¤¿£²£°£²£¶Ç¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£µ¨¡¢»³¤âÃ«¤â·Ð¸³¤·¤¿º¸ÏÓ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á°ÅÄ½ãÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤À¡£¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¸«»ö¤Ë³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¶·î²¼½Ü¤ËÆó·³¹ß³Ê¡££¸·î¤Ë¤Ïº¸Éª¤Î±ê¾É¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÐÈÄ¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¾¾ËÜÀ²¤È¤È¤â¤ËÊÆ¡¦¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤Ê¤É¤ÎÎý½¬¤âºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¡£º£Ç¯°ìÇ¯¤Ç´¶¤¸¤¿¶»¤ÎÆâ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡ÅÏÊÆÁ°¤Ë»öÁ°¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥É¥ê¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ã¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç³¤³°¤Ø¼«¼ç¥È¥ì¡£ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡¹Ô¤¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡Ê¾¾ËÜ¡ËÀ²¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Ï²¿¤âÌäÂê¤â¤Ê¤¯Åê¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¡¡¨¡¨¡¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤Ï¾¾ËÜÀ²¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡¼«Ê¬¤¬¤Þ¤À°ì·³¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢À²¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÂ¨Åú¤Ç¡Ö²¶¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡£¡Ê¤½¤Î¸å¡Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¡Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê²óÉü¶ñ¹ç¤ò¸«¤Æ¡Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤ò¡Ë·èÃÇ¤·¤¿¡£À²¤ËÊØ¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¨¡¨¡¤ª¶â¤â¤½¤³¤½¤³¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡³Û¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àè¹ÔÅê»ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤À¤¤¤Ö»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Åê»ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¿·¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡Ìîµå°Ê³°¤Î»É·ã¤â
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡¥Ð¥¹¥±¡Ê£Î£Â£Á¡Ë¤È¤«´ÑÀï¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï£²¿Í¤È¤â¥¿¥³¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤È¤«¥±¥Ð¥Ö¤È¤«¤½¤Ã¤Á·Ï¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£³¤³°¿©¤ÏÁ´Á³¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ò¥¸¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡¤À¤¤¤Ö¡Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ø¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤¿¡£¡Êºò¥ª¥Õ¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ËÏÂÅÄ¡Êµ£¡Ë¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¿¶¤é¤ì¤ë´¶³Ð¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´¶³Ð¤¬µÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Á°¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿¶¤é¤ì¤ë¡×¤ÏÃÙ¤ì¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¡Ö¿¶¤é¤ì¤ë¡×¤±¤É²¡¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤«¡¢Éé¤±¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡º£Ç¯°ìÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡´Á»ú°ìÊ¸»ú¡Ä¡Ö¶ì¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤Ë°ì·³¤Î¶õµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¸åÈ¾¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡Ä¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÂÎ¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤¬Âç»ö¤È¤«¤ï¤«¤Ã¤¿¤·ÂÎ¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¨¡¨¡°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡ÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¤é¥â¥¤¥Í¥í¤äÍ¸¶¤µ¤ó¡¢¾åÂô¤µ¤ó¤é¤¬£±¥·¡¼¥º¥óÅê¤²ÀÚ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Ð¸³¤Îº¹¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤È°ìÈÖ¤Ï¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡¢¿Ä¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡Áª¼ê¸Ä¿Í¤Î¿Ä
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡¡Ê°ì·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Ï¡Ë£±¿Í£±¿Í¤¹¤´¤¯¶ËÂÀ¤Î¿Ä¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿Àµ²ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡£¡ÖÏÂÅÄ¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÄ¹¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì·³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤«³§¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤Ç¡£°ì·³¼«ÂÎ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡Íèµ¨¤Ï¸Ê¤Î¿Ä¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯
¡¡Á°ÅÄ½ã¡¡¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿Ä¤¬¤Ö¤ì¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë°ì·³¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¿Ä¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤Þ¤¨¤À¡¦¤¸¤å¤ó¡¡£²£°£°£°Ç¯£¶·î£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©²Æì»Ô½Ð¿È¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢Åê¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ£µ£±¡£¿ÈÄ¹£±£¸£¹¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¸£¸¥¥í¡£ÃæÉô¾¦¶È¹â¤«¤éÆüËÜÊ¸ÍýÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±£°°Ì¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤Î£··î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢£¹·î¤Ë¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°ì·³¤Ç¤Ï£±£°»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·£²¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£²¡£