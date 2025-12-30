【NHK紅白歌合戦】津田健次郎＆坂本真綾、VTRナレーターに決定 アニメ「チ。」で共演、津田は「あんぱん」出演
【モデルプレス＝2025/12/30】「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）のVTRナレーターを声優で俳優の津田健次郎、歌手で声優の坂本真綾が務めることがわかった。30日、同番組公式サイトにて発表された。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧
今回VTRナレーターを務めるのは同局で放送されたアニメ「チ。―地球の運動について―」（2025）で共演した2人。津田は連続テレビ小説「あんぱん」に出演、坂本は歌手デビュー30周年を迎えるなど、2025年も活躍を見せた。
津田は「今年は『あんぱん』『べらぼう』への出演、『にほんごであそぼ』の朗読や『激突メシあがれ〜自作グルメ頂上決戦〜』のナレーションなど、多くの番組に関わらせていただきましたが、締めくくりに紅白歌合戦のナレーションを担当できることを、心から嬉しく思います」とコメント。「多くのアーティストが一堂に介する素晴らしいステージを盛り上げられるよう、『チ。』でご一緒した坂本真綾さんとともに精一杯努めます！」と意気込んだ。
坂本は「年末を迎え、今年も終わりだなあと感じていたところに紅白歌合戦のナレーションのお話をいただき大変光栄に思っています」とつづり「さらに、大好きで尊敬している先輩・津田健次郎さんとペアを組めることも嬉しいです！」と歓喜。「それぞれ挑戦や新しい試みに取り組むアーティストの皆さんの思いが伝わるよう、橋渡しの役割を果たせたらと思います」と表明した。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
情報：NHK
◆津田健次郎＆坂本真綾「紅白」VTRナレーターに決定
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
