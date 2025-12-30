2025年も残りわずかとなったが、新たな年の訪れとともに、20校21チームのランナーが往復217.1kmの難関に挑む箱根駅伝が幕を開ける。

25年1月に行われた前回大会で、学生連合の一員として8区を区間7位で激走し、古川大晃選手（当時、東大大学院・博士4年）との「東大リレー」も話題を呼んだ東京大学の秋吉拓真選手（あきよし・たくま／4年）も、自身2度目で最後の箱根路に向けて、静かな闘志を燃やしている。入学時は周囲との実力差に絶望を味わうも、地道に実力を伸ばした大学時代を振り返ってもらった。（全2回のうち第2回）【取材・文＝白鳥純一】

大学1年生で味わった初めての挫折

中学2年生の時に30kmの距離を走る「強歩大会」で、全校１位を獲得。兵庫県有数の難関校として知られる六甲学院高校1年の時に陸上を始め、箱根路を走ることを目指して東京大学の合格を掴み取った秋吉選手だったが、陸上部に一歩足を踏み入れた途端、厳しい現実を目の当たりにすることとなる。

秋吉拓真選手

「高校の頃はレベルの高い選手が周囲にいなかったこともあり、現実を知らなすぎて。『東大なら1番を取れるのでは？』と本気で思って入学したんですよ。ただ実際は、僕よりも速い選手がたくさんいて、自分との実力差に驚かされました」

大学1年生の夏には、旧帝大７校の学生による大会に出場。競技を初めてわずか3年で5000メートル14分台にまでタイムを伸ばして勢いに乗る秋吉選手は、同種目に出場するも、経験者たちに実力差を見せつけられた、

「強豪校のいない大会ですら上位になれない自分自身に本当に絶望して。今振り返ってみると、僕が味わった初めての挫折だったかもしれません」

その年の秋には箱根駅伝の予選会にエントリーするも、「練習の取り組み方すらもわかっていなかった」という秋吉選手は、「下から4分の1くらいの成績」で下位に沈んだ。

さまざまな出会いが箱根に導いた

厳しい現状を直視せざるを得ない秋吉選手だったが、さまざまな出会いが一筋の光を灯した。特に1年生の予選会を終えた後に出会った東大陸上部OB・阿部飛雄馬氏の言葉は、心の奥深くに刺さったそう。

「本気で箱根を走りたいのなら、その練習量では全然足りないよ！」

関東学連選抜（当時）で箱根を走った阿部氏のアドバイスを真摯に受け止めた秋吉選手は、自身の練習不足や本格的な競技の取り組み方をその時に初めて痛感することに。それまで毎月200km程度だった走行距離は、400、500kmに増え、それに比例するかのようにタイムも上昇気流を描いた。

さらに秋吉選手が大学2年生だった2023年には、阿部氏と同じく東京大学陸上部のOBで、関東学連選抜の一員として箱根を走り、前年に陸上部のコーチに就任した近藤秀一氏の本格的な指導を受けることに。実業団のGMOアスリーツに在籍経験のある近藤氏が手がけた実践的なメニューは、チーム内の競争を生み、秋吉選手を含む選手たちの実力も底上げさせた。

同年秋の予選会では全体54位の63分17秒で快走し、このレースでハーフマラソンの東大記録も打ち立てた。この年は100回目記念の大会で、関東学生連合チームの結成が見送られたため、残念ながら本戦出場は叶わなかったものの、従来ならばそれを実現可能にするものだった。

「東大リレー」を実現させたライバルが心の支えに

「入学した頃は、『4年生で、箱根を走れるレベルの選手になれたら……』と思っていましたが、2年生の夏頃からだんだん力がついてきた感覚があったので、本大会に出られないことを理解しつつ、力試しのつもりで予選に出場したんです。すると思わぬ好タイムで走ることができて。『箱根駅伝で勝負出来る選手になる』という１段階上の目標を設定し、1年間過ごすことに決めました」

新たな目標を掲げた秋吉選手のさらなるレベルアップを後押ししたのが、当時は大学院の博士課程に在籍し、前回大会で秋吉選手との「東大リレー」を実現させた古川大晃選手の存在だった。

「それまでは高いレベルで競い合える選手が身近にいなかったので、身近にいらっしゃる一番速い大先輩の背中を追って競技に取り組めたことは、僕にとっても大きかったと思います」

予選会の翌月に行われた10000メートルの記録挑戦競技会では、29分32秒57の古川選手に対し、秋吉選手は28分49秒27で応戦し、見事に勝利。その頃から互いをライバルとして認め合うような存在に。一緒に練習で切磋琢磨しながら互いを高めあった。

悔しさと楽しさを味わった箱根駅伝

「緊張感のある中で練習に取り組めたことで、タフなランナーになれたと思う」と話す秋吉選手は、2024年の予選会に古川選手と共に出場。この時は65分17秒（総合60位）の古川選手に力及ばず。65分30秒（総合77位）でゴールテープを切り、秋吉選手は「タイムを伸ばせなかったのが、個人的には反省点で、悔しさは残った」とレースを振り返ったが、古川選手と共に学生連合のメンバーに選出され、箱根の出場権を手にした。

「これまでに経験したことがないほどの大観衆が沿道に詰めかけて応援してくださるので、本当に走っていて楽しかったですが、記録の面では悔しさが残りました」

関東学生連合の一員として、平塚から戸塚までの復路8区を任された秋吉選手は、難所として知られる遊行寺の坂や、その後の上りが続くコースを、64分45秒の区間7位相当で走り抜けた。

9区を走る古川選手との「東大リレー」も実現した。トップ選手の通過から20分経過すると「繰り上げスタート」となり、襷が途切れることとなるが、秋吉選手は「アクシデントに巻き込まれなければ、絶対に襷は繋がると思っていましたし、区間上位で走り切るつもりだった」と強気な走りを見せた。

前との差を少し広げられてしまったことに若干の悔しさを感じつつも、苦楽を共にしてきたライバルと襷を繋いだ印象的なレースを「とにかく楽しかった」と振り返る秋吉選手は、長年の目標にしていた箱根駅伝出場を成し遂げて、「ランナーとしてさらに上を目指したい」とその決意を新たにした。

今年5月のルール変更により、学生連合チームで2回まで本大会への出場が可能になった恩恵もあり、最高学年を迎えた秋吉選手は自身二度目、そして学生生活最後の箱根駅伝に挑もうとしている。

「昨年のレースを振り返ってみると、だんだん『自分としてはもう少しやれたんじゃないか』という思いが込み上げてきて、さらにレベルアップした姿を見せられたらなと思っています。僕がこのような形で大会に出られるのは、古川さんのようなチームメイトや、さまざまな形で支援してくださる皆さんのおかげだと思っているので、少しでも『楽しい』と感じてもらえるような良い走りを見せられたらと思います」

そう意気込む秋吉選手の学生最後の勇姿に注目だ。

来季は大学院と実業団の「二刀流」

「箱根駅伝を経験し、陸上に対するモチベーションがさらに高まり、『陸上をしていてよかった』と心から思えましたし、自分自身の結果を受け止めながら、さらに上を目指していきたい」

そう意気込む秋吉選手は、大学卒業後の来年4月からは東京大学大学院に進学。学業を続けながら、創部1年目でのニューイヤー駅伝への出場を決めたM&Aベストパートナーズに入部することが決まり、青山学院大学で「山の神」と呼ばれた神野大地選手や、秋吉選手の地元・兵庫県の須磨学園出身で、中央大学でも活躍した堀尾謙介選手らが揃うチームで、さらなる高みを目指していく。

「これまでに関わることのなかったような実力派の選手が揃っているので、僕も食らいついていきたい。まだまだ自分の可能性を感じる部分はあるので、実業団の恵まれた環境でトレーニングを重ね、ランナーとして何段階もレベルアップしていきたいですし、来年も2年連続でニューイヤー駅伝の出場権獲得に貢献できるように頑張りたいです」

少し気は早いが、2027年の元旦は上州路で、秋吉選手の力走が見られるかもしれない。

