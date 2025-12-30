2025年も残りわずかとなったが、新たな年の訪れとともに、20校21チームのランナーが往復217.1kmの難関に挑む箱根駅伝が幕を開ける。

25年1月に行われた前回大会で、学生連合の一員として8区を区間7位で激走し、古川大晃選手（当時、東大大学院・博士4年）との「東大リレー」が話題を呼んだ東京大学の秋吉拓真選手（あきよし・たくま／4年）も、2度目の晴れ舞台に向けて静かな闘志を燃やしている。学生最後の箱根路で、「東大初の区間記録相当（※）」を目指す秋吉選手に、陸上競技との出会いや、練習と並行しながら勉強を続け、東京大学の合格を掴んだ学生時代のエピソードを伺った。

（※）学生連合はオープン参加のため、区間賞の順位にはカウントされない。

秋吉拓真選手

（全2回のうち第1回）【取材・文＝白鳥純一】

「6月にルールが変わり、関東学連選抜の一員として2回（※以前のルールでは1回だった）まで出場出来るようになったので、さらにレベルアップした姿を見せられたらと思っています」

昨年の箱根駅伝で秋吉選手は、関東学生連合チームの一員として復路の8区を激走。「繋ぎの区間」と言われる平塚から戸塚までの21.3キロを、区間7位（※関東学生連合はオープン参加のため公式記録に反映されない）相当で走り抜けた。

「海沿いを走る序盤は快調に走れていましたが、15km手前の遊行寺の坂を過ぎたあたりから続く緩やかな登り坂に苦しめられて、後半に力を残しておかないと大変なコースだなと感じました。箱根駅伝自体はすごく楽しく走れて良い思い出になりましたが、『もう少しタイムを伸ばせたのでは？』と感じるところもあって、二度目のレースはどこを任されるかわかりませんが、箱根はさらに上の順位で駆け抜けられたら」と意欲も覗かせる。

箱根駅伝は、本番で実力を発揮できない選手の多さから「魔物が潜んでいる」と言われることもあるが、秋吉選手はいたって冷静に本番を迎えていた。

「最初は『とてつもなく緊張するんじゃないか』と思っていましたが、その予想に反して、不思議なくらい平静でいられて、むしろ箱根を走れる楽しみな気持ちが優っているような状況でした。沿道に多くの方が詰めかける中でのレースだったので、気持ちはすごく昂っていましたが、普段通りのコンディションでレースに臨むことができたように感じています」

平塚中継所では、8区を走る古川大晃選手（当時、東大大学院・博士4年）との「東大リレー」も実現。トップ選手の通過から20分以内にゴール出来なければ繰り上げスタートになる状況だったが、秋吉選手を信じて待つ古川選手の思いに、力走で見事に応えた。

毎日サッカーボールを追い続けていた小学生時代

2003年5月に千葉県松戸市で生まれた秋吉選手は、小学校1年生の時に父の転勤により、甲子園球場に近い兵庫県の西宮市に移住し、高校卒業までこの地で過ごすことになる。

「授業が終わって家に帰るとひとまず宿題をすぐに終え、公園にみんなを連れ出して、毎日サッカーボールを蹴っているような子供でした」

幼少期をそう振り返る秋吉選手は、5歳の時にサッカーと出会い、小学校時代はDFとしてプレー。中学時代は守備的MFに転向し、陸上を本格的に始めるまでボールを追い続けていたという。

そして小学校5年生の時には、両親の勧めもあって予備校に通い始めることに。「当初は中学受験をするつもりはなかった」そうだが、外で遊びたいことを理由に勉強の習慣が身についていたことや、各科目とも満遍なく点数が取れていたこともあって、兵庫県の最難関校として知られる甲陽学院（偏差値70／みんなの中学情報調べ）の受験を決意する。だが、合格には惜しくも手が届かなかった。

結果的に「自主性に任せてくれる校風が自分に合っていた」という第二志望の六甲学院中学（偏差値58〜65/みんなの中学情報調べ）に合格して進学を決めるも、秋吉選手は人生で初めての挫折を味わった。

「今回は残念だったけど、6年後に東京大学を目指せばいいじゃない」

両親に何気なくかけられた慰めの言葉が、秋吉選手のその後の人生に影響を及ぼすことになろうとは、この時は微塵も思わなかった。

井の中の蛙だった高校時代

中学ではサッカー部に入り、楽しくプレーを続けるも、一方では自身の伸び悩みを感じていた。そんなやり場のない漠然とした思いを抱えて過ごしていた中学2年生の時、30kmの距離を走る「強歩大会」という学内の一大イベントをきっかけに、大きな転機が訪れる。

この年のレースで、高校2年生までの全生徒が出場する中で、全校１位を獲得。程なくして「サッカーよりも陸上を頑張った方が、上のレベルで戦えるんじゃないか？」と考えた秋吉選手はサッカーに見切りをつけ、高校からは陸上部に転部し、本格的に競技に打ち込む決断を下した。

進学校で、周囲の競技に懸ける思いがさほど強くなかったこともあり、入部してまもなくチームを牽引する存在になった秋吉選手だったが、高校１年で出場した5000メートルのレース（兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会・神戸地区大会）では、強豪校・須磨学園の選手に周回遅れにさせられ、衝撃と悔しさも味わった。

「最初は『ここまで実力が違うんだ』と驚かされたことを覚えていますが、当時は練習するほどにタイムが伸びていくような状況だったので、自分自身への期待しか感じていませんでした」と振り返るように、やがて彼らを追い抜ける日々が来ると信じて前向きな日々を過ごし、高校3年の時には5000メートルのタイムは14分台に。「良い意味で井の中の蛙だった」と当時を振り返る秋吉選手は、後に大きな志を抱いて東大陸上部の門を叩くこととなる。

継続力で学校では学年１位

競技においては自身の実力不足を感じる場面もあった秋吉選手だが、学業面では入学から安定した成績を残した。

「週3回のクラブ活動と並行しながら、定期テストに向けた勉強に取り組むだけだった」と謙遜気味に振り返るが、入学から高校1年の終わり頃までは、毎回のテストで学年１位を記録。中学3年生の頃から英語、高校からは数学と化学の塾に通ったそうだが、学校の勉強を休まずに取り組み続けたことが、結果的に早めの大学受験対策につながり、進路選択にも有利に作用した。

「小さい頃から物作りに関心があった」と話す秋吉選手は、高校2年生の進路選択のタイミングで迷わずに理系を選択。

中学受験を失敗した時に慰められた両親の言葉や、勉強も陸上も順調に成長を続ける自信を“過大評価”し、「このまま頑張れば、東京大学のユニフォームで箱根駅伝を走れるかもしれない」と思ったことが、東大合格への思いを後押し。

秋吉選手は部活を終えた後に、学校の自習室で3時間ほど勉強に励んだ後に帰宅する流れが習慣となり、勉学とスポーツの双方で日に日に実力を高めていった。

勉強をやり切ったと思えることが大切

高校3年生の夏に部活を引退。その後は毎日予備校の自習室に出向き、これまでの基礎的な勉強に加えて、過去問題の演習にも取り組んで本番に備えた。

「夏に受けた模試ではB判定でしたが、秋にはC判定に落ちてしまって。当時はそれなりに落ち込んだような気がしますが、今思うと目先の結果に一喜一憂するよりも、本番を終えた時に『やり切った』と思える自分でいることが大切だと思っていて。悪い部分は修正して、前向きに進めば良いのかなと思います」

やがて迎えた本番では、秋吉選手が「先に合格を掴むと自分の気持ちが揺らいでしまう」のではと考え、東京大学の単願出願を決断。

「もし、落ちてしまったら、浪人して再チャレンジすればいい」と背水の陣を敷く状況の中、見事に合格を掴み取った。

