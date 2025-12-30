通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間７％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.32 4.82 6.43 5.24
1MO 8.71 5.53 7.26 5.98
3MO 8.91 5.68 7.59 6.38
6MO 9.11 5.87 7.96 6.79
9MO 9.22 6.06 8.20 7.12
1YR 9.26 6.23 8.33 7.35
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.51 6.75 6.11
1MO 7.73 8.11 6.68
3MO 8.20 8.50 6.93
6MO 8.66 8.90 7.09
9MO 8.97 9.17 7.22
1YR 9.12 9.38 7.34
東京時間10:34現在 参考値
ドル円短期ボラは落ち着いた水準での推移、年末年始で動きに乏しいと見られている
