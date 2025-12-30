【新興国通貨】ドルオフショア人民元 ７．００台回復＝中国人民元



ドルオフショア人民元は昨日６．９９３６まで売りが出たが、その後反発。今朝も６．９９６０台を付ける動きを見せたが、直近７．００台を回復している。オンショアは昨日終値の７．００５０台から７．００８０前後まで上昇してスタートも、７．００５０台へ落としている。中国人民銀行の対ドル基準値が予想よりもドル高元安で、上昇スタートも続かず。対円では２２円３０銭前後での推移。直近レンジの中央付近。



USDCNY 7.005５USDCNH 7.0004 CNYJPY 22.305

