世の中には信じられないような“偶然”というものがある。「事実は小説よりも奇なり」を地でいったとしか思えない話を聞いた。

「僕の罪が連鎖したのか、あるいは神様のいたずらなのか。いずれにしても発端は僕なんだと、この半年、地獄にいるような思いです。それを周りの誰かに話すわけにもいかない。それが苦しかった」

沼沢利弘さん（52歳・仮名＝以下同）は、因果応報をしみじみと感じていると語った。かつて自分のしたことが、その倍の苦しみになって返ってきていると。それが真実かどうかは定かではないが、彼自身がそう思ってしまうのもやむを得ないことが起きている。

「母が嫌いというより、母と一緒にいるときの僕が嫌だったんだと思う」妻の心境を利弘さんはそう分析している

長い付き合いの妻と、妊娠を機に結婚

利弘さんが学生時代の同級生と結婚したのは27歳のとき。「まだ結婚は早い」と思っていたが、大学入学時に最初に口をきいた麻美さんとそのままつきあって、すでに7年がたっていた。しかもふたりとも就職してからは一緒に住んでいたので、親や周りからも「いいかげん結婚すれば？」と言われ続けてきた。

そんな中で麻美さんが妊娠。ようやく踏ん切りがついて結婚に至った。

「正直言えば、まだ独身でいたかった。麻美と一緒に住んでいても、ふたりともそれぞれの友だちとよく遊びに行っていたし、そのことについてお互いに干渉はしなかったから、僕にとってはとても居心地のいい関係だったんです。最終的に麻美と一緒になるのはわかっていたけど、まだ遊んでいたかったというのが正直なところでした。でも子どもができたとなれば話は別。仕事も家庭もまじめにがんばろうと心を新たにしたのを覚えています」

麻美さんは「食べさせてもらうのは嫌。私は専業主婦にはならない。そのためにもあなたがちゃんと伴走してよね」とはっきり言った。友だち感覚の強い夫婦だったから、まさに二人で息を合わせていけると思っていたという。

その言葉通り、27歳で男の子を、30歳のときに女の子を授かっても、麻美さんは仕事を続けた。当時としては珍しく、利弘さんも育休をとった。勤務先で初めての男性の育休だったというが、その後に続く後輩たちには喜ばれた。

「楽しい家庭」を目指して

30代は、夫婦ともども仕事と子育てに明け暮れた。キリキリした生活はしたくないとふたりとも思っていたから、ときには親に預けたり近所の同世代の友人に頼ったりしながら、「楽しい家庭」を目指した。

「価値観が似ていたんですよ、麻美とは。家事が大変だと思ったらサボろう。子どもの洋服の洗濯が追いつかなかったら、安いものを買ってしまえって感じ。いかに手を抜くかをふたりとも考えていた。その代わり子どもたちとの時間はたっぷりとる。子どもたちが少し大きくなったら料理を手伝わせる。うちの親も麻美の親も、『子どもは栄養たっぷり食べさせて、かわいいかわいいと育てればいい』というアバウトな人たちなので、僕らもそれを受け継いだ感じですね」

高校までは公立でいい。よほど本人が行きたい学校があれば別だが、「とにかく楽しく生きてほしいだけ」だったという。

「家族で笑っていられる時間が長ければ長いほどいい。シンプルにそう信じていました。息子が学校でケンカして帰ってきても、家にいれば安心だと思わせたかった。ケンカして仲直りして、さらに仲よくなる。そういう子どもでいてほしかった。息子は空手を習っていたのでケンカしても手は出さない。むしろやられて泣く子だったけど、まあ、それもいいかと思っていました。大人になったとき、強いけど優しい人であれと願っていた。娘も空手をやっていたので、うちの子たちはふたりともいざというときは強かったんじゃないかな……」

そんな利弘さんに魔が差して…

家庭第一の利弘さんに、ふと魔が差したのが不惑に入ったときだ。家庭を大事にしているなら、ずっと大事にしていればいいのに、人間には「逢魔が時」というものがあるのかもしれない。ふっと心に穴があく。そこに魔が入り込む。

「息子が中学に上がったときに、母が通っていたスポーツジムで倒れて、そのまま意識を取り戻すことなく亡くなったんです。会社から駆けつけたけど間に合わなかった。その前日が母の誕生日だったから、一緒に食事に行ったばかりで……。子どもたちが小さいころは麻美は母とうまくやっていたんですが、だんだんふたりが険悪になったので、僕はひとりでときどき母の元へ行っていました。麻美はそれも本当は気に食わなかったみたいだったけど、『お互いに相手を頼らず、自分の親を見ることにしよう』と紳士協定を結んだんです。まあ、僕は麻美に言われれば彼女の親のところへも行きましたが、彼女は僕の母とはほぼ没交渉だった。誕生日くらい一緒に祝ってくれてもいいのにとは思ったけど」

「僕の母が嫌いというより…」

母は68歳で亡くなった。通夜と葬式でも麻美さんはあまり心を寄り添わせてはくれなかった。葬儀が終わるとすぐ、精進落としにも参加せずに麻美さんは出勤していった。彼女の父親が恐縮して謝るので、利弘さんは「彼女も忙しそうだから」と庇うしかなかった。

「麻美は僕の母が嫌いというより、母と一緒にいるときの僕が嫌だったんだと思う。うちは母子家庭だったんです。僕の戸籍の父親の欄は何も書いてない。だけど母は『私はあなたの父親を本気で愛した。彼もあなたが生まれたときは泣いて喜んだの』といつも言っていました。父が誰だかは察しがついていますが、母の手前、僕は会おうとは思わなかった。母はその人を愛した記憶だけで幸せだと言っていた。大人になるにつれ、そういう人生もあるんだろうと納得したんです。麻美は『あなたとお義母さんの間には入れない』と言ったことがある。僕はそんなに母にべったり甘えてはいなかったし、母もさっぱりした人だったんだけど、麻美からは特別な絆があるように思えたのかもしれません」

だから母の死は強烈なボディブローを食らったようなものだった。1度くらい一緒に海外旅行でもしようかと話していた矢先だった。働きづめの母を、観てみたいと言っていた歌舞伎にも連れていってやれなかった。後悔しかなかった。

「僕自身、どうしたらいいかわからなかったから、母が救急搬送された病院に相談に行ったんです。そうしたらそこでグリーフケア外来というのをやっていて。遺族が悩みを話せる場だというので通うようになりました。麻美にはそのことは言っていませんでした」

グループケアで出会った結香さん

数ヶ月後、ときどきそこで顔を見かける女性と、グループケアのときに話す機会があった。彼女は結香さんといい、元気だった妹を事故で亡くしたばかり。前日、ふたりでランチをともにしたとき大げんかをしてしまい、そのまま妹が帰らぬ人となったことを悔やんでいた。

「同病相憐れむというんでしょうか、お互いに気持ちがわかるだけに急接近しました。グループケアに入ったときは、僕も彼女もだいぶ自分を取り戻してきた時期だったんでしょう。悲しみに埋没するより、自分の人生をきちんと歩んでいこうと励まし合いました」

“見当外れ”のはげましに「ぶん殴ってやろうかと」

それをきっかけに連絡をとりあってときどきお茶をしたりランチをとったりするようになった。彼女も既婚で、利弘さんより4歳下の36歳。7歳と4歳の子がいた。同居している義母が子どものめんどうは見てくれるが、夫も義母も妹を亡くした彼女の気持ちを理解しようとしてくれないという。

「『本当は理解しようとしてくれているのかもしれないけど、見当外れなの。そんなふうにしていたら妹さんが成仏できないわよと義母に言われたときは、正直、ぶん殴ってやろうかと思った』と結香は少し笑いながら言っていました。慰めよう、励まそうとするあまりにヘンなことを言ってしまうことってあるんですよね。でも当事者は傷つく。夫は『結香に早く元気になってほしい』とストレートに言うのだけど、自分がいちばんそう思ってるわと反発したくなる。そっと見守ることがどれほどむずかしいか、自分が当事者になって初めてわかったという結香の言葉に、僕も賛同しました。妻は特に母のことで僕を慰めるようなことはなかったけど、いちばん心が沈んでいたとき、『今度の日曜日、子どもたちが遊園地に行きたいって』とごく普通に言ってきたときは、ちょっとイラッとしました。僕の気持ちなんかまったく考えていないんだなと」

同じような気持ちだった利弘さんと結香さんは、少しずつ、だが着実に接近していった。

