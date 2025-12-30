¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ë¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢Ç¯¤¬±Û¤»¤Ê¤¤ by½©»³¿¿
¤´ÍøÍÑ¤Ï·×²èÅª¤Ë
¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¤¬±Û¤»¤Ê¤¤¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÏÃ¤½¤¦¡£
É®¼Ô¤âº£Ç¯¤Ç48ºÐ¡£¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ëÆüËÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¶¨²ñ²ñÄ¹¤Î¾®Àî¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¤â¤¦¤¹¤°50¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È°¦¤Î¥à¥Á¤òÄºÂ×¤·¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡£¤è¤·¡¢2025Ç¯¤ÏÌµ·×²è¤Ë»¶ºâ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÇÃù¶â¤·¤è¤¦¡ª¡×¡¢¤½¤¦¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿1·î¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥¯¥¹¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖEAH-AZ100¡×¤ò¥Ý¥Á¤ë¡£AZLA¤Î¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡ÖSednaEarfit Crystal 2¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¡ÖTWS¤Î²»¼Á¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡×¤ÈÄ»È©¤¬Î©¤Ä¡£
¡ÖEAH-AZ100¡×¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤Î¸ò´¹¤òÀ§Èó¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤
2·î¡¢¼«¼¼¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¡¢TARGET AUDIO¤Î¡ÖR1¡×¤È¤¤¤¦¡¢1ËÜ26kg¤â¤¢¤ë¶âÂ°¤Î²ô¤«¤é¡¢¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Sonus faber¤Î¡ÖStand MINIMA¡×¤Ë¸ò´¹¡£¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥Èºà¤Î»ÙÃì+ÂçÍýÀÐ¤Î¥Ùー¥¹+¶âÂ°¤ÎÅ·ÈÄ¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½Â¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸·³Ê¤Ê¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿°¦µ¡ATC SCM10 SE¤«¤é¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È´²ÍÆ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
TARGET AUDIO¡ÖR1¡×¡£¶âÂ°¤Î²ô¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Å¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤È26kg
Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖStand MINIMA¡×¤ÏÈÆÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍ¥½¨
3·î¡¢¼«¼¼¤Î²»¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎAV¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²»¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
4·î¡¢Ä¹Ç¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Electro-Voice¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖARISTOCRAT 12'N/DYM¡×¤ò¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ç¾×Æ°Åª¤ËÍî»¥¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÆ³Æþ¡£Æ±¤¸¥Ûー¥ó·¿¤Ç¤âJBL¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÃæ¹â°è¤È¡¢30cm¥¦ー¥Õ¥¡ー¤ÎÉ÷¤Î¤è¤¦¤ÊÄã²»¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¡£
ÀÑÁØºà¤Ë¤è¤ëCD¥Ûー¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖARISTOCRAT 12'N/DYM¡×¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢ËÜµ¡¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
5·î¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢ARISTOCRAT 12'N/DYM¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥¢¥ó¥×¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃÎ¿Í¤¬¼êÊü¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Spectral¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¡ÖDMA-100S Series2¡×¤ò³Ê°Â¤Ç¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¿®Êô¼Ô¤¬¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥ëÀ½ÉÊ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¡È¤É¥Õ¥é¥Ã¥È¡É¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¡£
±¦¤¬Spectral¡ÖDMA-100S Series2¡×¡£È¯Ç®¤¬¾¯¤Ê¤¯¶¹¤¤¥é¥Ã¥¯¤Ç¤â°Â¿´¡£º¸¤Î¥Þ¥é¥ó¥ÄSTEREO 70s¤Ï¥×¥ê¥¢¥ó¥×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ
6·î¡¢»ä¤¬´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ëOTOTEN¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÂç²ñ¡×¤Ç¡¢ÅÁÀâÅª¥«¥»¥Ã¥È¥Ç¥Ã¥¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥«¥ß¥Á¡ÖDRAGON¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥é¥¤¥¿ー¤ÎÆó¸«Ä¾ÌÀ»á¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿DRAGON¤Î¶ÃÅ·Æ°ÃÏ¤Ê¥Æー¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î³µÇ°¤òº¬ËÜ¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ë¡£
7·î¡¢¥ä¥Õ¥ª¥¯¤ËÄøÅÙ¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊDRAGON¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯ÂåÊª¤Ê¤Î¤ÇÆþ»¥¤Ëí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æó¸«»á¤«¤é¡ÖËÍ¤¬°ìÀ¸ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ýー¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ÆÍî»¥¤¹¤ë¡£
¾å¤¬¥½¥ËーDTC-1500ES¡¢²¼¤¬¥Ê¥«¥ß¥ÁDRAGON¡£¹ñ»º¥ªー¥Ç¥£¥ª²«¶â´ü¤Î¾ÝÄ§Åª¥Æー¥×¥Ç¥Ã¥¤¬Â·¤¤Æ§¤ß
8·î¡¢Æó¸«»á¤«¤é¡¢¡ÖSTUDER A730¤òÄ¾¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¡Ê¤¢¤Îµ»ö¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿A730¤Ï»ä¤Î¸ÄÂÎ¡Ë¡£
¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¤¬AV Watch¥¢¥ïー¥É¤Î¿³ººÃæ¤Ë»ý»²¤·¤¿¥½¥Ëー¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖMDR-M1¡×¤Î²»¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢Íâ·î¤ÎÆüËÜÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ý¥Á¤ë¡£
¥½¥Ëーµ×¡¹¤Î²ñ¿´ºî¤Ç¤¢¤ë¡ÖMDR-M1¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥ó¥°¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ½ÐÄ¥Àè¤Ç¤â³èÌöÃæ
9·î¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡ÖA730¡×¤È¡¢Æó¸«»á¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡ÖD730 Mark2¡×¤òÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤ÏD730 Mark2¤Î°µ¾¡¡£Ãæ¸ÅÁê¾ì¤Î¹âÆ¤Ã¤×¤ê¤«¤é¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥Ã¥Èµ¡¤ÎA¤³¤½ºÇ¹â¤Î730¡×¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ÏÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£
ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËSTUDER A730(º¸)¤ÈD730 Mark2(±¦)¤òÈæ³Ó»îÄ°¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï
10·î¡¢Æó¸«»á¤¬Apogee Electronics¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÍÑAD/DA¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¡ÖPSX-100¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¡£±ýÇ¯¤Î¥¢¥Ý¥¸ー¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë°ïÉÊ¤À¤¬¡¢A730¤ÈAES/EBU¤ÇÀÜÂ³¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À¾³¤´ß¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥×¥í¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´¶·ã¡£¤³¤ì¤ÏD730 Mark2Ã±ÂÎ¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤²»¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿»ä¤Ï¡¢eBay¤Ë$250¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿PSX-100¤ò¡¢Æó¸«»á¤Î¡ÖÀäÂÐÇã¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¸÷¤ÎÂ®¤µ¤Ç¥Ý¥Á¤ë¡£
A730¤Ë¡ÖPSX-100¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÜÂ³¤Ç¤âSTUDER¤Î²»¿§¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤ë
PSX-100¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¥é¥Ã¥¯¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢CDÀìÍÑDAC¤È¤·¤Æ»ÈÍÑÃæ¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾·Ï¤ÎMytek Manhattan DAC 2¤È»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë
STUDER A730¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¿¨¤ì¤ë¡õÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ËÀßÃÖ
11·î¡¢A730¡ÜPSX-100¤Ë¤è¤ëCDºÆÀ¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î²»¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Á°½Ò¤·¤¿Spectral¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÎ¿Í¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ïµæ¶Ë¤ÎÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¡ÖAllegro Power Cable¡×¤ò2ËÜÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤êÈô¤Ó¤Ä¤¯¡£¹â²»¼ÁCD¡ÖXRCD¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¡¢»ä¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄ¸ý¹¸¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿Âç¼Ø¤Î¤è¤¦¤Ê×¸µé¥±ー¥Ö¥ë¤À¤¬¡ÊËãÁÒÀèÀ¸¤Î¤ªÂð¤Î¾²¤ò¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¡Ë¡¢³Ê°Â¤Ç¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2ËÜ¤È¤â¤Ê¤ë¤È·ë¹½¤Ê¤ªÃÍÃÊ¡ÊÅö»þ¤ÎÄê²Á¤Ï1ËÜ36Ëü±ß¡Ë¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÇã¤¦¡£
12·î¡¢¤³¤ì¤Ç½êÍ¤¹¤ëAllegro¤¬·×4ËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Aurender¡ÖACS10¡×¡¢Ediscreation¡ÖSilent Switch OCXO¡×¡ÖFiber Box 2¡×¡¢Ferrum Audio¡ÖHYPSOS¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ªー¥Ç¥£¥ª´ØÏ¢µ¡´ïÁ´¤Æ¤¬Allegro¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·Æñ¤¯¡¢²æ¤¬²È¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ºÆÀ¸¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Î¹â¤ß¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÍÂ¶â¸ýºÂ¤¬Äì¤ò¤Ä¤¯¡£ÊÔ½¸Éô¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¤¬±Û¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¸¶¹Æ¤ò½ñ¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯2025¤ËµÞî±»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¢«¥¤¥Þ¥³¥³¡Ë
Âç¼Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ë¥±ー¥Ö¥ë¤ò¥é¥Ã¥¯¤ÎºÇ¾åÃÊ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¹©»ö¤Ë¡¢ÅÓÃæ²¿ÅÙ¤âÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»þ·ÏÎó¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤È¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ãæ¸Å¤Ç¡¢¶È³¦¹×¸¥¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾®Àî²ñÄ¹¡¢¼«Ê¬¤Ïº£Ç¯¤â¥À¥á¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£»ÅÊý¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢Æó¸«»á¤Ë°ìÀ¸ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£