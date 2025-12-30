第1回【「水戸黄門」「大岡越前」はなぜ“基本的に人の命を奪わない”のか 殺陣師・斬られ役のレジェンド4人が語った「テレビ時代劇」秘話】を読む

【写真】「里見浩太朗」が激励に！ 「聖地・太秦」で時代劇を語り合ったレジェンド4人衆

貴重な座談会を再掲

2025年8月31日、1人の殺陣師がこの世を去った。テレビ時代劇や映画、舞台でも活躍したレジェンド、菅原俊夫氏（享年84）である。菅原氏をはじめとする殺陣師・斬られ役は、時代劇の栄枯盛衰を現場で見続ける立場にありながら、その発言が表に出る機会は多くなかった。しかし、里見浩太朗版「水戸黄門」が終了し、民放地上波のテレビ時代劇が“絶滅危機”に瀕した2011年師走、殺陣のレジェンド4人衆は時代劇の聖地こと京都太秦の東映京都撮影所で、時代劇について大いに語り合っていた。

菅原俊夫氏（左）と福本清三氏（2011年12月撮影）

その顔触れは、菅原氏と殺陣師の上野隆三氏（2020年1月19日死去・享年82）、斬られ役の笹木俊志氏と福本清三氏（2021年1月1日死去・享年77）。菅原氏の追悼として、「週刊新潮」のバックナンバーから貴重な座談会を再掲する。

（全2回の第2回：以下、「週刊新潮」2012年1月5・12日号「『時代劇』の絶滅危機に『斬られ役』『殺陣師』座談会」を再編集しました。文中の年齢等は掲載当時のものです）

＊＊＊

カッコつけてるだけだろうと思ったら

〈時代劇衰退の理由に粗製乱造を挙げ、「舐めたらあかんぜ、時代劇を」とまで言い放った菅原さん。そんな菅原さんを唸らせた若手タレントがいた。「座頭市THE LAST」(2010年)に主演したSMAPの香取慎吾である〉

菅原：殺陣師として、僕は2日ずつ7〜8回、東京のジャニーズのビルに通いました。最初の稽古の時、彼は目を瞑り、壁を伝って部屋に入って来た。カッコつけてるだけだろうと思ったが、その後の稽古でも絶対に目を開けない。それどころか、「無様でもいいです。本番でも全カット目を瞑ったままやらせてください」と言うんですよ。

阪本順治監督が「偉い。やらせましょう」とOKを出した。雪の中の立ち回りでコケて馬の脚の近くに倒れ込んだことも。「あっ、やられる！」と冷や汗をかきました。毎日その繰り返しです。「勝新太郎さんも、俯く時は細目を開けていた。そうしたら、どう？ このままでは怪我をする」。そう言っても、彼は「僕がお願いしたのだから」と。

そういう気持ちがあると嬉しいよね。ある時、試しに立ち回りの形を崩して、稽古相手に5メートルも離れた所から斬りかかってもらったら、慎吾君はきちんと受けた。実は彼、密かに視覚障害者向けの卓球を練習し、すでに聴覚で対応できるようになっていたんですよ。

最初にやらされるのは「死体」役

〈4氏が東映京都撮影所でプロの道を歩み出した昭和30年代は時代劇の隆盛期。仕事は山ほどあったが、“契約社員”扱いの新入りの日当は、学生アルバイトと同じ1日250円（後に300円）。何時間働いても、複数の現場を掛け持ちしても同額だった。素うどんが1杯15円の頃の話である〉

福本：朝、撮影所に来ると、「福本、○○組、町人」という風にその日の予定が書いてある。それを確認して、自分の名前の書いてある札を○○組の箱に入れると、日当が付くわけです。でも、あんまり忙し過ぎるんで箱に札だけ入れて逃亡を図ることもありましたね。見張りの人に「コラーッ」と怒鳴られても、先輩らは「アホ！」言うて、バーッと逃げていく（笑）。

菅原：衣装倉庫の横から裏手に抜けて、電柱を伝って逃げ出す猛者もいたね。

〈新入りの役者が、立ち回りで最初にやらされるのは「死体」役だった〉

笹木：僕も最初は寝かされましたね。死体とはいえ「寝かせる」言うんや（笑）。

上野：斬られるのが上手い先輩たちは、甦って、また斬られないといけないから。

笹木：代わりに寝とけ、と。

上野：僕は本番で本当に鼾（いびき）をかいて眠ったことがある。

福本：心地いいんだよ。真夏の早朝の撮影で、寝そべると、地べたがヒンヤリして。しかも、「用意、スタート」で始まると、足音がドカドカドカ。まるで映画館にいるようで（笑）。

上野：電車に乗って、寝てしまうのと一緒や。

まず名前を覚えてもらうことが一番

〈そんな大部屋俳優たちが目指したのは、昭和27年に撮影所内で結成された“斬られ役”のエリート集団「東映剣会」のメンバーになることだった〉

上野：昔は、大部屋俳優は男女合わせて500〜600人もいて、剣会の正会員が40〜50人、準会員が50〜60人ほど。正会員になると映画1本につき1000円の手当が付くんです。多い時で月12本くらい作るから、手当だけで1万2000円。

昭和35年に労働組合ができてからは、全裸になれば裸手当、人を乗せた駕籠を担げば駕籠手当と、いろいろな手当がつくようにはなったけど、本給が3000円、日当300円の頃ですからね、1本1000円は大きかった。みんな剣会に入りたがるわけです。

笹木：僕らみたいなペーペーは、まず名前を覚えてもらうことが一番でした。

上野：演技課長が「俳優は日頃から目立たなきゃダメだよ」なんて言うもんだから、自分の首に犬の首輪と鎖をつけたり、浴衣の後ろと襟に名前を大書きしている人もいた。そういう勘違い組はすぐに消えて行きましたけどね。やっぱり身体を張ってた人が残ったね。

福本：その代わり、いっつもヤセ我慢。僕らは「痛い」と言ったら終わりなんです。「あいつはすぐに怪我するから」と、使ってもらえなくなる。僕がここまで来れたのは骨折しなかったからですね。さすがに骨折は隠せないけど、打ち身程度なら我慢できますから。

上野：片岡千恵蔵先生の殺陣はね、本当に刀で相手を叩くんですよ。僕がまだ役者をやってる時に、千恵蔵先生にバチーンとお腹を斬られてミミズ腫れになったことがある。痛くて風呂にも入れなかったけど。千恵蔵先生から受けた傷は、むしろ「勲章」でした。

進んで身体を張る奴は多かった

福本：僕が、名前を覚えてもらったきっかけは、「水戸黄門」の特技担当だった宍戸大全さんが持ち込んだトランポリンだった。練習してたら、「人が足らんから手伝ってくれるか」と、崖から落ちるシーンに呼ばれたんです。

それまでは何百人もいる中で、僕みたいに顔に個性もなくて背も低いのは名前も覚えてもらえなかった。ところが、その時は「おい、福本、大丈夫か。あかんかったら、ちゃんと言えよ」なんて、雲の上の監督さんと話ができて、本当にうれしかったですよ。

笹木：ここ（俳優会館3階の「東映剣会」事務所）の窓から飛び降りる稽古も、よくやりました。下の地面に1畳大の厚いマットを敷きつめるんですが、不思議とその継ぎ目に落ちる（笑）。

上野：それが1人2人じゃない。ここは本来僕ら殺陣師の部屋なんですが、昼休み、飯食ったばかりなのに次々にやって来ては飛び降りる。みんな裸足でやるものだから、畳はドロドロ（笑）。

危険手当が出たこともあって、進んで身体を張る奴は多かったね。昔、新撰組の池田屋の階段落ちを専門にしていた汐路章さんという俳優がいた。この人は自分の値打ちを釣り上げるのが上手くてね。「本番！ 用意」となった時に毎回「ちょっと待って。気持ち入れ替えます」と。

こう言うと、みんな注目するでしょう。特に加藤泰監督が惚れ込んでいてね。ある日、彼が地べたに座り込んでいたら、監督が「静かにっ！ 汐路さんが役作りしてるから」って。後で汐路さんに聞いたら、「いや、借金をどう返すか考えてた」（笑）。

東映剣会が培ってきた技

〈そうして培われてきた殺陣やスタントの技が今、時代劇の衰退と同時に喪われようとしている〉

上野：僕が殺陣師の修業を始めた頃には、薙刀、槍術、示現流から琉球空手まで、いろんな武術を、会社が習わせてくれたんですよ。

菅原：そういう制度が全くなくなってしまったから、これから殺陣師になろうという人たちは可哀想です。

福本：今でも殺陣を教える学校はあるけど、映画やテレビの「立ち回り」はまた別物。大スター、殺陣師、斬られ役の先輩方が様々な武術を勉強し、作り上げてきた集大成なんです。

上野：「仁義なき戦い 広島死闘篇」で、北大路欣也さんにバーンと撃たれた福本君が、後ろへ吹き飛ぶシーンがある。最初、監督はロープで引っ張ろうとしたが、僕が「そんなの要らん」と言った。実際、福本君は見事に吹き飛んで、監督も感心していましたね。それがまさに東映剣会が培ってきた技なんですよ。

立ち回りが無くても、所作だけで差が出る

〈斬られ役として名を馳せ、ハリウッド映画「ラストサムライ」にも出演した福本さんだが、そんな「技」を活かす機会も減っている〉

福本：僕の場合、出演1日8000円、立ち回りしたら3000円加算で1万1000円。それでも高いと言って、経験の浅い連中を5000円位で使う現場も多い。だけど、立ち回りが無くても、所作だけで差は出てくる。

たとえば、三池崇史監督の「一命」（2011年）で、ラストの立ち回りに入る前に何十人もの侍が抜刀して主人公を囲むシーンがある。それが全く様になってないんですよ。あんまり様にならないからか、途中から東映剣会に声がかかったんですが……かつては、市川右太衛門さんとか片岡千恵蔵さんのような御大が、剣会の出番が終わるのを待っていてくれたものです。

菅原：結局、剣会が斬られ役にならないと、主役も気持ちよく斬れないんですよ。

福本：でも、まさかテレビから時代劇がなくなるなんて思いもしなかったな。

上野：一時期、1週間に十何本もあったからな。

〈だが、そんなテレビ時代劇にも、一筋の光明が〉

笹木：これはまだ、“点”みたいなものですが……以前、テレビ東京で「逃亡者おりん」というシリーズがありました。そのプロデューサーが東映剣会をとても買ってくださっていて、主役と準主役を除いてゲストも剣会の連中ばかりで、その続編を作ることになったんです。1月12日にスペシャル版を放送して、その後、深夜枠ですが17日から30分ものを11本放送します。先日、第2話の試写を見たんですが、すごく良くできていた。こういうのが俺らの夢だったんです。

福本：その夢に、みんな賭けているんですよ。

（以上、「週刊新潮」2012年1月5・12日号「『時代劇』の絶滅危機に『斬られ役』『殺陣師』座談会」より）

＊＊＊

日本に宿る“チャンバラ好き”の心

笹木氏が言及した「逃亡者おりん」は、残念ながら続編以降の展開がなかった。一方で日本刀を使った殺陣はテレビ以外の場所で変容していく。映画ではアクション監督によるワイヤーを使った大掛かりなシーンなどが好評を博し、舞台では激しい立ち回りを演じる2.5次元作品なども若い世代に受け入れられた。

こうした“多様化”には賛否両論あるが、日本刀を使った殺陣に魅入られる観客が消えていなかった証明でもある。日本の観客の中に脈々と存在する“チャンバラ好き”の心。その土台を作った1つはやはり、昭和のテレビ時代劇だろう。

2024年に大ヒットした映画「侍タイムスリッパ―」は、そんな“チャンバラ好き”の心に響く、テレビ時代劇への賛歌でもあった。ドラマ「SHOGUN 将軍」もまた、時代劇の撮影現場で技とキャリアを磨いた真田広之のこだわりが随所に光っている。この2作品に対し、京都太秦の東映京都撮影所が積極的に協力した事実も大きな話題を呼んだ。

デイリー新潮編集部