大ヒットした映画「侍タイムスリッパー」や、海外でも高評価を受けたドラマ「SHOGUN 将軍」「イクサガミ」など、近年は話題作が豊富な日本の時代劇。ジャンルとしての時代劇が再び勢いを得ている中、2025年8月31日、1人の殺陣師がこの世を去った。テレビ時代劇や映画、舞台でも活躍した菅原俊夫氏（享年84）である。

かつてのテレビ時代劇は、勧善懲悪の物語に独特のアクセントを加え、俳優陣を輝かせる日本刀での殺陣シーンこそ要であった。「SHOGUN 将軍」の真田広之が、若き日にその現場で腕を磨いたことは言うまでもない。「侍タイムスリッパー」もまた、テレビ時代劇の普遍的な魅力を描き、幅広い世代から支持を得た。

菅原俊夫氏（左）と福本清三氏（2011年12月撮影）

菅原氏をはじめとする殺陣師・斬られ役は、時代劇の栄枯盛衰を現場で見続ける立場にありながら、その発言が表に出る機会はさほど多くはなかった。しかし、里見浩太朗版「水戸黄門」が終了し、民放地上波の時代劇が“絶滅危機”に瀕した2011年師走、殺陣のレジェンド4人衆は京都・太秦で時代劇について大いに語り合っていた。

その顔触れは、菅原氏と殺陣師の上野隆三氏（2020年1月19日死去・享年82）、斬られ役の笹木俊志氏と福本清三氏（2021年1月1日死去・享年77）。菅原氏の追悼として、「週刊新潮」のバックナンバーから貴重な座談会を再掲する。

最初は驚いた「東野英治郎の黄門さん」

〈京都太秦の東映京都撮影所。師走の一日、その一室に、半世紀に亘り日本の時代劇を陰で支えてきた4人が集った。殺陣師・上野隆三（74）、菅原俊夫（70）。斬られ役・笹木俊志（70）、福本清三（68）。座談会は、全員が深く関わった「水戸黄門」の思い出から始まった〉

上野：放送開始の前年、昭和43年の9月頃に、山内鉄也監督から「一緒にやってくれないか」と頼まれた。それが僕と「水戸黄門」との出会いでした。「黄門さんは誰？」と聞いたら「東野英治郎さん」と言うから、「えっ！」と聞き返しちゃった。夏ミカンみたいなお顔だし、「七人の侍」の盗人とか悪ばっかりやっておられたからね。

でも、始めてみたら楽しい黄門さんでした。一番驚いたのが、煙管（キセル）に刻み煙草を詰め直すシーン。掌の上に熱い火種をポンと出し、それを転がしながら煙草を詰め、それにまた火をつける。凄いなあ、これが本当の庶民の黄門さんだ、と。それを見ただけでノリましたね。後で小道具さんに煙管を借りて試したら火傷したけど（笑）。

菅原：俺もやってみたけど、とても転がせなかったね。

最後はちょっと哀しかった

上野：実は、東野さんは俳優座に入る前に、京都の宝プロというところで「仕出し」、つまり大部屋俳優のような何でも屋をやっていたんだよ。だから酸いも甘いも知ってる人だった。最後はちょっと哀しかったけどね。「助さん、助さん」と、元ちゃん（高橋元太郎）を呼んでる。もう相手が分からない状態だった。もっと早く辞めさせてあげたかった。

菅原：ただ、東野さんから2代目の西村晃さんに交代する時には、プロデューサーの逸見稔さん（1995年死去、享年65）は大変悩んだそうです。

上野：「水戸黄門」を語るには、まず逸見さんを語らんとね。

〈逸見氏は、慶應大卒業後、松下電器産業に入社。「クライアント・プロデューサー」として同社が提供するドラマやクイズ番組の企画制作に参画する。その代表作の一つが、TBSナショナル劇場で始まった「水戸黄門」だった。その後、松下電器を退社した逸見氏は、制作プロ「オフィス・ヘンミ」を設立。番組・CM制作の一方で、多くの役者を世に送り出し、「テレビ界の名伯楽」と呼ばれた〉

菅原：逸見さんは、自分が手がける作品に確固たる信念を持っていましたね。

逸見Pが作った“偉大なるマンネリ”

上野：こういうことがあった。里見・助さんの頃かな。悪人がたった1人しか出てこない回があって、当然「立ち回り」、つまりチャンバラは成り立たない。結局、その悪がご隠居に斬りつけてくるのを助さんが真剣白刃取り、ひっくり返したところに格さんがボディに当て身を入れる。

後日、逸見さんがやってきて、「今、オールラッシュ（粗編集した映像）を観てきた。上野さんの殺陣は正しい。正しいが、ラス立ち（ラストの立ち回り）というのは一種のショーだ、そう割り切って派手にやってくれ」と言うんです。それからは、こちらも開き直った。悪が少ない場合には、唐突でもいいから「出合え、出合え」と言うわけですよ。そうすると20人くらいが飛び出してきて立ち回りになる。

菅原：2時間スペシャルは舞台で言えば3幕物ですが、逸見さんは2幕の最後に「静まれ」と印籠を出し、3幕の大詰めでまた「静まれ」のシーンを作るんです。山内監督が「逸見さん、2回も『静まれ』はおかしくないですか」と言うと、「いいんだ。“偉大なるマンネリ”で。グリコの景品も1つよりは2つがいい。中だるみしたら、『静まれ』に限る」と言うんですね。

上野：むしろ、「マンネリができたら一人前だ」という考え方だよね。

菅原：「水戸黄門」が変わっていくのは逸見さんが亡くなってからだね。偉大なるマンネリを避けようとしたのが逆に良くなかった。

ナショナル劇場の時代劇はなぜ“峰打ち”

〈斬られた回数は生涯で2万回以上という笹木さん、福本さん。1227回続いた「水戸黄門」でも斬られに斬られてきた〉

福本：斬られたといっても、「水戸黄門」では、みんな“峰打ち”。これが一番の悩みのタネでした。

菅原：そう。（スポンサー・松下電器の）松下幸之助先生の、ナショナルが続く限り黄門様一行の世直し旅も続く、人は殺さず、できるかぎり更生させるようにとの強いお達しから、ナショナル劇場の時代劇では「大岡越前」も「江戸を斬る」も基本的に人を殺さない、特に主役はね。誰が見ても極悪非道で更生のしようがない奴を、やむなく斬る。それもせいぜい何十話に1回ですよ。

福本：作り手はそれだけ気を遣って峰打ちにしているんだけれども、視聴者は「斬った」「斬られた」としか見てくれない。峰打ちをリアルに演じるなら「あ、痛っ」で済む話ですよ。でも、「アイタッ」「アイタッ」ばかりじゃ、観ているほうが「何やねん、この立ち回りは」となる。だから割り切って、「ウワーッ」と叫んで派手に倒れたり、工夫はしたけどね。助さん格さんもポンと当てるだけで、斬る時のように刀を引かないから、アクションも単調になってしまう。絵にならんわけですよ。

「関わりの無い者」が皆逃げてしまう

菅原：福ちゃんが言うように、観る方は溜飲が下がらないんですよね。極悪非道な奴をぶった斬るのが時代劇の醍醐味ですから。

笹木：だから、僕なんかは、峰打ちでも、どちらかと言えば斬られた感じで演技してましたね。

福本：里見さんの「長七郎（江戸日記）」シリーズでも、一時、「関わり無き者は去れ」と言って、悪い奴だけ斬る脚本もあったんです。でも、「関わりの無い者」が皆逃げてしまうと、絵にならんのですよ、やっぱり。

上野：残るのは3、4人だからね。それこそ、溜飲が下がらなかった。

笹木：僕が思うに、今の2時間サスペンスのほうが、殺し方はエグイですよ。刺して、どついて、血を流す。

福本：だからテレビの時代劇は“娯楽時代劇”言うんですよ。斬られても血は出てないし、衣装も切れてない。それを大前提に、観る方も楽しんでいるわけ。

スタッフが時代劇を知らな過ぎる

〈お茶の間を楽しませてきたそんな娯楽時代劇が、今、大きな危機を迎えているのは、なぜなのか？〉

菅原：結局は粗製乱造したのが、時代劇の命取りになったんですよ。キャストや脚本、演出を吟味している時間が無いんです。この役はどうしてもこの俳優さんでと思ったら、映画ならその俳優さんのスケジュールに合わせるけど、テレビは時間の制約がある。京都撮影所の誰もが「うわー、この役をあの人が？」と驚くようなキャスティングが罷り通っていましたね。

上野：京都贔屓をするわけじゃないけど、特に東京の小さなプロダクションが無茶苦茶やっていたね。スタッフが時代劇を知らな過ぎる。「匕首（あいくち）」を知らない小道具さんがいたり。小林旭さんがピンクの裃（かみしも）を着けたり、着流しに白足袋という有り得ない組み合わせで登場するドラマもあった。もうビックリしたわ。

福本：最近は現代劇で売れた若い俳優さんとかタレントさんが、時代劇に来て主演を張るわけですよ。刀を持ったこともない人が1〜2日、殺陣師の特訓を受けただけで立ち回りの現場に出ることさえある。それで良いものが出来るわけがないんです。

舐めたらあかんぜ、時代劇を

上野：昔は時代劇のスターを育てるのに、1〜3カ月間、毎日道場で稽古したもんですよ。足腰立たんようになるまでね。

福本：松平健さんだって、「暴れん坊将軍」の前に1カ月、この京都撮影所で稽古していましたね。

上野：山田五十鈴さんも、薙刀のシーンがあるからと、出番の1週間も前から撮影所の道場に来て稽古していた。薙刀は何度も経験していたが「しばらくやってないから」と。僕も撮影の合間を縫って、お付き合いしました。やっぱりスターになる人は違いますね。でも、試写を見たら、そのシーンはカットされていた（笑）。

笹木：今でも主役は自分の作品やから、稽古も含めて、それなりの気持ちで臨んでいるんですよ。でも、レギュラーに入ってる若い連中で、そういう気持ちを持っている人が非常に少ない。

菅原：それでも立ち回りが成立しているのは、東映剣会（つるぎかい）の福本さんや笹木さんのようなベテランの斬られ役がいるからこそ。それが、斬る方も、斬られる方も下手くそでは、絵にも様にもならない。これは本当に声を大にして言いたい。舐めたらあかんぜ、時代劇を。

