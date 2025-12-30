大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の企画コーナー、今年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージの詳細が決定し30日、発表された。豪華キャストとアニメ「それいけ！アンパンマン」の仲間が東京・渋谷のNHKホールに集結し、ゆかりの名曲5曲を披露。一夜限りのステージを繰り広げる。

劇中に登場した「図案科の歌」もラインアップされた。

「ワッサワッサワッサリンノ モンチキリンノホイ ヤカンリカンガ…」。第27回（5月6日）、座間晴斗（山寺宏一）が突如、歌い始めた。メロディーは今作のオリジナルだが、歌そのものは「アンパンマン」の生みの親・やなせたかし氏が通った東京高等工芸学校に実在した。座間は柳井嵩（北村匠海）と辛島健太郎（高橋文哉）の恩師。「図案科の歌」は座間が説く「自由」の象徴だった。

今年5月の取材時、声優の山寺宏一は紅白・企画コーナーへの出場を期待していたが、見事実現した。

曲目と歌い手は以下の通り。

「東京ブギウギ」＝今田美桜・河合優実・原菜乃華

「図案科の歌」＝北村匠海・高橋文哉・山寺宏一・学生の皆さん

「見上げてごらん夜の星を」＝大森元貴

「手のひらを太陽に」＝今田美桜・北村匠海・河合優実・原菜乃華・高橋文哉・大森元貴・津田健次郎・中尾隆聖・山寺宏一・戸田恵子

「アンパンマンのマーチ」＝今田美桜・北村匠海・河合優実・原菜乃華・高橋文哉・大森元貴・津田健次郎・中尾隆聖・山寺宏一・戸田恵子・アンパンマン・ばいきんまん・ジャムおじさん・ドキンちゃん・しょくぱんまん・カレーパンマン