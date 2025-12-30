付き合うなら年上の男性がいいという女性もいると思います。年上ならではの頼りになる姿や安心感は、居心地のよさにつながりますよね。しかし、年上だからといって甘えすぎていると後悔するようで……？ 今回は、年上彼氏に甘えすぎた女性が孤独になった話をご紹介いたします。

年上彼氏に甘えすぎた

「年上の彼氏にプロポーズされました。でもまだ若かった私は遊びたくて、彼氏がいたけど浮気をしました。そのことがバレて、彼氏との婚約は解消に……。浮気はもうしないと伝えたけど『自分勝手でワガママな君を守るのが僕の役目だと思っていた』『僕の自己満足だったね』『でももう終わった話だ』と言って、バッサリ切り捨てられました。何度も彼氏にすがったけど、浮気したことが許せなかったみたいでダメでした……。

年上の彼氏ならどんなことをしても許してもらえると思って、ワガママになりすぎていたのかも。しかも彼氏とは家が近くて年の離れた幼馴染として昔からよく知る間柄だったこともあって、どこか甘えていたのかもしれませんね。今となっては浮気したことをすごく後悔しています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 年上の包容力に甘えすぎると、いつしか捨てられてしまうときがきてしまいます。年齢関係なく、相手を大切にする気持ちを持って付き合いたいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。