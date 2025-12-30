漫才日本一を決める「M−1グランプリ」で第21代王者に輝いた、たくろうが29日深夜放送のABCテレビの年末恒例特番「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025」（関西ローカル）に出演。今年もM−1、THE SECONDなどの賞レース王者やファイナリストをはじめ、人気芸人たちがスタジオに集結し、「これぞ芸人の“リアル”！楽屋だけの重大ニュース」をテーマに届けた。

今年のM−1の話題では、ファイナリストの豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラが「M−1が終わって、アフター配信で、たくろうの赤木と初めて会ったら、さっそく会うなり僕らのネタの批評をしてきた」と切り出した。

共演者から「エッ？ そんなタイプ？」と驚きの声が上がると、MCの今田耕司が「批評ってどういうこと？」とツッコミを入れると、山下は「優勝したからって、お前、来年から審査員は無理やでって話をして」と振り返った。

優勝賞金1000万円の使い道について、山下が元メジャーリーガー・イチロー氏が好きな赤木に「イチローグッズを買うんか？ 『イチローのグッズなんか高くても十何万（円）とかでしょう？』って。エッ？ 『お前、今月、給料ナンボやったん？』って聞いたら、『十数万円』って言ってた」と暴露した。

間髪入れずに、スタジオで山下は優勝後の赤木の余裕の？ “王者の貫禄”に「おまえ、偉そうになんやねん」とブチ切れた様子を再現すると、共演者は爆笑。赤木は両手を振り、「怖い、怖い」と連呼すると、さらに笑いに包まれた。