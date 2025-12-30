プレミアム・アウトレットは元日から初売りセール＆福袋販売！1月16日からのバーゲンセールも見逃せない。

全国10か所のプレミアム・アウトレットでは、2026年1月1日から初売りセール「NEW YEAR SALE（ニューイヤーセール）」を開催。また、1月16日からは半期に一度のバーゲン「PREMIUM OUTLETS BARGAIN（プレミアム・アウトレット バーゲン）」を開催します。

初売りが終わってもお得が続く！

26年1月1日から4日まで（仙台泉は1月2日から4日まで）は、毎年恒例の「NEW YEAR SALE」と福袋の販売があります。

参加店舗の詳細は、公式サイトで公開しています。

さらに26年1月16日から25日までの期間は、半期に一度の「PREMIUM OUTLETS BARGAIN」を開催。人気ブランドの冬物アイテムや生活雑貨など、幅広い商品をお得に購入できます。

参加店舗の詳細は、26年1月9日10時から各施設の公式サイトで確認できます。

また、御殿場プレミアム・アウトレットでは、12月26日から31日まで「Countdown Sale（カウントダウンセール）」を開催中。詳細は、公式サイトの特設ページから確認できます。

プレミアム・アウトレット×ドラゴンクエストのコラボ

26年2月23日までは、スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト」とコラボレーションしたイベントを開催中。

人気モンスターで装飾されたフォトスポットをはじめ、デジタルスタンプラリーやスクウェア・エニックスのポップアップストアが登場しています。さらに、きらびやかなウィンターイルミネーションも必見です。

コラボイベントの詳細は公式サイトから。

豪華賞品が当たる抽選会も

豪華賞品が当たる抽選会を各地で開催予定です。

・御殿場プレミアム・アウトレット

26年1月1日から25日までの期間中、7万円（合算可）以上購入した人の中から、抽選で10人に5万円分のお買い物券が当たります。

詳しくは公式サイトから。

・あみプレミアム・アウトレット

12月26日から31日まで、2万円（合算可）以上購入した人の中から、抽選で110人に最大3万円分のお買い物券が当たります。

詳しくは公式サイトから。

・佐野プレミアム・アウトレット

26年1月1日から9日までの期間中、4万5000円（合算可）以上購入した人の中から、抽選で40人に1万円分のお買い物券が当たります。

詳しくは公式サイトから。

・仙台泉プレミアム・アウトレット

26年1月2日限定で、購入額1万5千円ごと（合算可）に１回参加できる抽選会を開催。総額26万円分のお買い物券など、「2026年」にちなんだ景品が用意されています。なくなり次第終了です。

詳しくは公式サイトから。

全国10か所のプレミアム・アウトレット 2026年1月の営業時間は以下の通りです。

【関東圏・東北圏】

■御殿場プレミアム・アウトレット...10時から19時26年1月1日から3日は9時から20時、1月4日と11日は10時から20時。

■佐野プレミアム・アウトレット...10時から20時

26年1月1日は9時から20時、1月2日と3日は9時30分から20時。

■あみプレミアム・アウトレット...10時から20時

26年1月1日は9時から19時、1月2日と3日は9時30分から20時、1月26日から31日は10時から19時。

■酒々井プレミアム・アウトレット...10時から20時

26年1月1日は9時から20時、1月2日と3日は9時30分から20時。

■ふかや花園プレミアム・アウトレット...10時から20時

26年1月1日は9時から20時、1月2日と3日は9時30分から20時。

■仙台泉プレミアム・アウトレット...10時から19時

26年1月1日は休館日、1月2日は9時から20時、1月3日と4日以降の土日祝は10時から20時。

【関西圏】

■りんくうプレミアム・アウトレット...10時から20時

26年1月1日から3日は9時から20時。

■神戸三田プレミアム・アウトレット...10時から20時

26年1月1日は9時から20時、1月2日と3日は9時30分から20時。

【中京圏】

■土岐プレミアム・アウトレット...10時から20時

26年1月1日は9時から20時、1月2日と3日は9時30分から20時。

【九州圏】

■鳥栖プレミアム・アウトレット...10時から20時

26年1月1日から3日は9時から20時。

※価格はすべて税込です。

(C)ARMOR PROJECT／BIRD STUDIO／SQUARE ENIX

東京バーゲンマニア編集部