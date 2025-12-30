３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円２６銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円００銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時３０分頃に１５６円００銭近辺で推移していたが、午前９時過ぎに１５５円９２銭前後まで軟化。その後、１５６円２０銭台へ値を上げた。２９日に日銀が発表した１２月１８～１９日開催分の金融政策決定会合の「主な意見」はタカ派的な内容だったとの見方から、前日のニューヨーク市場では一時１５５円９０銭台までドル安・円高が進む場面があった。この日の東京市場に移ってからも１５５円９０銭近辺まで円は買われたが、高市政権の積極財政に対する警戒感もあり、午前１０時にかけ１５６円２０銭台の円安に振れた。年末で市場参加者は限られ、相場の値動きは限定的となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７３３ドル前後と同０．０００３ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS